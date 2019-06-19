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Yüksekova’da 49 kilo 700 gram eroin ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 49 kilo 700 gram eroin ele geçirildi.

19 Haziran 2019 Çarşamba 16:34
Yüksekova’da 49 kilo 700 gram eroin ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 49 kilo 700 gram eroin ele geçirildi.


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Bu kapsamda 19 Haziran 2019 günü ilimiz Yüksekova ilçesi Dağlıca yolu üzerinde bulunan uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada, 49 kilo 700 gram eroin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. 1 şahıs gözaltına alınmış olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 16:34
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