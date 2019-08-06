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Yüksekova’da 30 kilo eroin ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir iş yeri çevresinde yapılan aramada 30 kilo 200 gram eroin ele geçirildi.

06 Ağustos 2019 Salı 16:30
Yüksekova’da 30 kilo eroin ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir iş yeri çevresinde yapılan aramada 30 kilo 200 gram eroin ele geçirildi.


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz Yüksekova ilçesinde bir iş yeri çevresinde yapılan çalışmalarda, 8 paket halinde sehpalara gizlenmiş vaziyette toplam daralı ağırlığı 30 kilo 200 gram olan eroin maddesi ele geçirilmiştir. 1 şahıs gözaltına alınmış olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 16:30
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