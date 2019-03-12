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Yüksekova’da 20 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde durdurulan şüpheli bir araçta 20 kilodan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi.

12 Mart 2019 Salı 16:32
Yüksekova’da 20 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde durdurulan şüpheli bir araçta 20 kilodan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi.

 

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz Yüksekova ilçesi Güngören Mahallesi Kuruköy Caddesi üzerinde icra edilen uygulamada durdurulan şüpheli bir araçta yapılan aramada, 4 kilo 66 gram eroin ile 20 kilo 594 gram bazmorfin olduğu değerlendirilen uyuşturucu maddeler ele geçirilmiştir. Ayrıca ‘terör örgütüne üye olma’ suçundan da aranma kaydı bulunan şahıs gözaltına alınmış olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 16:32
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