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Yüksekova’da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesi kırsalında 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 18:56
Yüksekova’da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesi kırsalında 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, 3. Piyade Tümen Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “25 Temmuz 2019 günü ilimiz Yüksekova ilçesi İkiyaka Dağları Düztepe Üs Bölgesi mevkiinde 2 bölücü terör örgütü mensubunun görüntüsü alınarak bölge yoğun ateş altına alınmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde 2 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 18:56
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