Yüksekova’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104. yıldönümü

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104. yıldönümü nedeniyle bir program düzenlendi.

İlçenin Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezinde düzenlenen programa Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, Garnizon Komutanı Albay Hasan Koyuncu, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, İlçe Müftüsü Şakir Şahin, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, AK Parti Yüksekova Belediye Başkan Adayı Teoman Zeydan, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Programda konuşan Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, “Çanakkale; bir taraftan acı bir taraftan da zaferi içerisinde barındıran eşsiz bir savaştır. Çanakkale, bir acıdır. Çünkü hepimizin atalarından, dedelerinden Çanakkale’ye girip de şehit olanlar vardır. Ninelerimiz ersiz kalmıştır. Çocuklar babasız kalmıştır. Her evde bir acı yaşanmıştır. Çanakkale Savaşında 250 bin şehit verdik. Bu şehitlerimiz sayesinde, dünyanın en büyük zaferlerinden bir tanesini Çanakkale’de kazandık. Çanakkale’deki inanç, azim ışık oldu. Yıllar sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde milli mücadeleyle birlikte Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruldu. İnsanlar bir inanç uğruna, orada vatanları için şehit olmuştur. Milli mücadelede de şehitler verdik” dedi.

Yapılan konuşmalarının ardından Çanakkale ile ilgili şiir, sinevizyon ve tiyatro gösterimi yapıldı. Buradaki programın ardından kaymakamlık tarafından bir düğün salonunda yemek verildi.