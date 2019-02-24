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Yüksekova, Siirt Hasbey’i 3-1 mağlup etti

Hakkari’nin Yüksekova Belediyespor Kadın Futbol Takımı, evinde konuk ettiği Siirt Hasbeyspor Kadın Futbol Takımını 3-1 mağlup etti.

24 Şubat 2019 Pazar 17:18
Yüksekova, Siirt Hasbey’i 3-1 mağlup etti

Hakkari’nin Yüksekova Belediyespor Kadın Futbol Takımı, evinde konuk ettiği Siirt Hasbeyspor Kadın Futbol Takımını 3-1 mağlup etti.


İlçe Stadı’nda oynanan maçın ilk yarısını Yüksekova Belediyespor Kadın Futbol Takımı, 2-1 önde kapattı. Maçın ikinci yarısında da oyun hakimiyetini eline alan Yüksekova Belediyespor Kadın Futbol Takımı, Siirt Hasbeyspor Kadın Futbol Takımı’nı 3-1 mağlup etti.


Yüksekova Belediyespor Kulüp Başkanı Fevzi Yıldırım maç sonrasında oynadıkları güzel futbol ve aldıkları galibiyetten ötürü takım oyuncularını tebrik etti.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 17:18
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