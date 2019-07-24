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Yüksekova Kızılay şubesinden teşekkür plaketi

Hakkari’nin Yüksekova Kızılay Şubesi tarafından Ramazan ayında her gün 500 kişiye yemek verilmesinde desteklerini esirgemeyen Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler ile bazı kurum müdürleri ile esnaflara teşekkür plaketi verildi.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 09:49
Yüksekova Kızılay şubesinden teşekkür plaketi

Hakkari’nin Yüksekova Kızılay Şubesi tarafından Ramazan ayında her gün 500 kişiye yemek verilmesinde desteklerini esirgemeyen Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler ile bazı kurum müdürleri ile esnaflara teşekkür plaketi verildi.


Kızılay Yüksekova Şubesi Başkanı Yılmaz Göksal, öncülüğünde başlatılan ‘’İyilik her yere ulaşsın’’ sloganı ile Ramazan ayında, her gün 500 kişiye yemek verilmesinde destekleri esirgemeyen, Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler’e, İlçe Müftüsü Şakir Şahin’e, bazı kurum müdürleri ile esnaflara teşekkür plaketi verildi.


Konuyla ilgili açıklama yapan Kızılay Yüksekova Şube Başkanı Yılmaz Göksal; Kızılay Yüksekova Şube başkanlığımız olarak genel merkezimizin planlamaları ve onayları doğrultusunda Ramazan ayı münasebeti ile çeşitli organizasyonlara iştirak ettik. Kızılay’ımızın hedefleri doğrultusunda ilkelerinden taviz vermeden ‘’iyilik her yere ulaşsın’’ sloganı ile ırk, din, dil ayrımı yapmaksızın her kesime ulaşma gayesindedir. Biz Kızılay Yüksekova Şubesi olarak ta bu programa bağlı kalarak günlük 500 kişilik iftar yemekleri hazırlanılmış halka açık şekilde sunulmuştur. Ayrıca bazı öğrenci yurt ve kurslarımıza da yemek verilmiştir. Kızılay Yüksekova Şubesi olarak Ramazan’da bir ilki gerçekleştirdik. İmkânlar çerçevesinde bu ve benzeri sosyal faaliyetleri geleneksel hale getirmektir. Bu tür faaliyetler ile hedefimiz, ihtiyaç sahiplerine ulaşması için tüm gönüldaşlarımız ile el birliği ile katkı vererek şubemizin tecrübesini ve kaynaklarını büyütmek, büyütürken de toplumsal ihtiyaçları karşılamaktır” dedi.



“Kurban bayramı için de hazırlıklarımız başladı“


Kızılaycılık gönüllülük esasından gücünü aldığını ifade eden Göksal, “Yerel olduğu gibi ulusal ve hatta evrensel gönüllü ordusudur. Bu manada gönül olunca imkânsızlık diye bir şey yoktur. Buna inancım tamdır. Kızılay Yüksekova Şubesi olarak Kurban bayramına da hazırlıklarımız başladı. Temennimiz yerelde varlığımız ile beraber halkımızın desteğini esirgemeyecekleri, güvenilir bir adresleri olduğu bilinmesini isterim” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 09:49
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