HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova Kaymakamlığınca desteklenen "Yüksekova Geleceğini Kodluyor" projesi kapsamında kentteki anaokulu öğrencileri, 11 okulda başlatılan robotik kodlama uygulamasıyla hem eğleniyor hem de bu uygulamayla olaylar arasındaki bağlantıyı sağlayan programlama becerisi kazanıyor.

İlçenin Atatürk Anaokulunda 2023 Eğitim Vizyonu hedefindeki kültür eğitim programlarını ilişkilendirme bağlamında Yüksekova’ya ait olan yerel ve kültürel değerleri projeyle yeniden canlandırarak farklı bir bakış açısı kazandırıldı. Fikirlerinden dolayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, Atatürk Anaokulu Müdiresi, öğretmenleri ve öğrencilerini tebrik ederek, projenin uygulanışını gösteren minik öğrencileri tebrik etti. Canlı, “Öğrencileri geleceğe hazırlamayı hedeflediğimiz bu projede, robotik kodlama eğitim programının 2023 Eğitim Vizyonu hedeflerinde bulunan inanç ve kültürel değerlerimizle barışık bir felsefeyle harmanlanması, vizyondaki hedeflerin doğru anlaşılarak uygulanıyor olması bizleri mutlu etmiştir. Öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik eder, başarılar dileriz” şeklinde konuştu.