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"Yüksekova Geleceğini Kodluyor" projesi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Yüksekova’daki Murat Işık Anaokulu tarafından hayata geçirilen "Yüksekova Geleceğini Kodluyor" projesinin işleyişini yerinde inceledi.

14 Şubat 2019 Perşembe 15:39
"Yüksekova Geleceğini Kodluyor" projesi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Yüksekova’daki Murat Işık Anaokulu tarafından hayata geçirilen "Yüksekova Geleceğini Kodluyor" projesinin işleyişini yerinde inceledi.


İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, beraberindeki İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı ile anaokulunu ziyaret ederek, öğrencilerle robotik kodlama derslerine katıldı. Anaokulu tarafından yürütülen projeyi beğenen Gür; “Anaokulumuzun hayata geçirdiği bu projeyle; iletişim kurma, eleştirel düşünme, problem çözme ve bilişsel becerileri geliştirmek konusunda ve öğretmenlerimizin yönlendirmesi çabasından dolayı hepsine tek tek teşekkür ediyorum” dedi.


Daha sonra 50.Yıl İlk ve Ortaokulunu ziyaret eden Gür, öğrencilerle sohbet etti. Öğretmenlerle de toplantı yapan Gür; 2023 Eğitim Vizyonu, 2. dönemde yapılması planlanan çalışmalar ve yürütülen projeler hakkında bilgi aldı.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 15:39
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