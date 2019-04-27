Yüksekova Belediyesinden gece mesaisi Hakkari’nin Yüksekova Belediye ekipleri, günlerdir yoğun yağışlardan sonra toz ve çamurla kaplanan Cengiz Topel Caddesini yıkamaya başladı.

Hakkari’nin Yüksekova Belediye ekipleri, günlerdir yoğun yağışlardan sonra toz ve çamurla kaplanan Cengiz Topel Caddesini yıkamaya başladı.

İlçede günlerdir yoğun yağışlardan sonra, Yüksekova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, akşam saatleri itibaren ilçenin işlek caddesi olan Cengiz Topel Caddesini çift şerit olmak üzere yıkadı.

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