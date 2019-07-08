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Yüksekova Belediyesinden fırın denetimi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki ekmek fırınlarını denetledi.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 13:24
Yüksekova Belediyesinden fırın denetimi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki ekmek fırınlarını denetledi.


Zabıta ekipleri, denetimler sonucunda eksikleri bulunan fırınları uyararak eksiklerinin bir an evvel giderilmesi için uyarıda bulundu. Yapılan denetimlerde fırın çalışanlarının sigortalı olup olmadığı, ekmek gramajları, ham maddelerin son kullanma tarihleri, ruhsat ve personelin kılık kıyafeti kontrol edildi.


Vatandaşların daha sağlıklı ekmek tüketmesi için denetimlerin belli aralıklarla devam edeceğini belirten Zabıta Müdürü İdris Aka, işletmelerin genel itibariyle hijyenik koşullara uyduğunu söyledi. Aka, "Bazı eksikleri bulunan birçok fırın uyarıldı ve eksiklerini gidermeleri için belli bir süre tanındı. Bu süre zarfında eksiklerini gidermeyen fırınlar hakkında kesinlikle cezai işlemler başlatılacaktır. Ayrıca oluşturduğumuz iki ekiple her gün düzenli olarak denetim ve iş yeri ruhsatı kontrolü de yapıyoruz. Denetimlerimiz aralıksız bir şekilde devam edecektir” dedi.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 13:24
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