Yüksekokullar gözardı edilmesin

Öğrenci istediğinin göz önünde bulundurularak, alınan puan çerçevesinde mantıklı bir tercih yapılması gerektiğini belirten Latif Selvi, “Öğrencilerimiz tercih yapacağı üniversiteye dair detaylı bir araştırma yapmalı. Hayalindeki üniversite ile karşılaştığı üniversitenin uyumu son derece önemlidir. Öğrenciler tercihte bulunurken, kendisine uygun puan aralığı içerisinde tercih yapmalı ve öğretmenlerimizden veya uzman arkadaşlardan yardım almalıdır. Önemli miktarda öğrencimiz hatalı tercihten dolayı bir yükseköğretim kurumuna yerleşebilecek iken, açıkta kalabiliyor” ifadelerini kullandı.

“YÜKSEKÖĞRETİM BİR FANTEZİ DEĞİLDİR”

“Yükseköğretim bir fantezi eğitimi değildir” diye konuşan Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Latif Selvi, “Yükseköğretim bir gelecek eğitimidir. Öğrencinin temel eğitimden aldığı bilgileri kullanabileceği, kendi hayat gerçeğine dönüştürebileceği bir alandır. Bunun için de öğrencilerimiz istihdam imkanlarını göz önünde bulundurarak tercih yapmalı. 25 yaşına kadar yüksek tahsilini yapmış, dar gelirli bir ailenin çocuğu, yıllar boyunca okuyor ve yanlış tercihler nedeni ile işsizler ordusuna katılıyor. Bu noktada öğrencilerimizin kendilerine ‘Ben bu fakültelerden mezun olduğumda, ne kadar istihdam edilebilme olanağına sahibim?’ sorusunu sorması gerekiyor. Üniversiteden sonra hedeflerini başaramayan öğrencilerimiz büyük sıkıntılar yaşıyorlar” dedi.

“MYO’LAR DEĞERSİZLEŞTİRİLMESİN

Meslek yüksekokullarının bazı durumlarda lisans bölümlerinden daha mantıklı bir tercih olduğunu belirten Selvi, “Mühendislik ve teknoloji ağırlıklı alanlara yönelik öğrencilere yetiştirilirken, ara eleman olarak tabir edilen gençlerimizi yetiştirecek okullarımız var. Bu okullarımız fakültelerden kalanların yerleştiği okullar değil. Bazı durumlarda meslek yüksekokulları fakültelerden çok daha iyi istihdam imkânı sağlayabilir. Bu durumun göz önünde bulundurulması gerekir. Meslek yüksekokullarını değersizleştirmek son derece yanlıştır. Tercihlerde sadece lisans bölümleri değil, bu okullarda mutlaka yazılmalıdır” ifadelerini kullandı.

ÖĞRETMEN OLMAK İSTEYENLERE UYARI

Özellikle öğretmenlik alanında tercihlerde dikkat edilmesi gerektiğini belirten Selvi, “Bizler eğitimciyiz. Eğitim fakültelerinden mezun olan öğrencilerimiz var. Kontenjanı dolu bölümlerimiz var. Hatta norm fazlası olan bölümler var. Bu bölümler tercih edildiği zaman zorlukların göz önüne alınması gerekiyor. Bir öğretmenlik bölümünden mezun olunuyor ama atanma olasılığını da göz önünde bulundurmak gerekiyor” şeklinde konuştu.