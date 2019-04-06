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"Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi"nde ilk sınav yapıldı

YÖK'ün 8 pilot üniversitede başlattığı proje kapsamında eğitim alan 2722 öğrenci, AİÇÜ'de ilk kez vize sınavı heyecanı yaşadı- AİÇÜ Tarih Bölümü Başkanı Doç. Dr. Yakup Karataş- "Öğrencilerin çağın ihtiyaçlarına cevap verecek eğitim modeli ile tanışmaları bizler için de heyecan verici. Bugün de fakültemizde öğrencilerimiz sınava girdiler"

06 Nisan 2019 Cumartesi 17:22
"Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi"nde ilk sınav yapıldı

AĞRI (AA) - Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) aralarında Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinin (AİÇÜ) de olduğu 8 pilot ilde başlatılan "Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi" kapsamında AİÇÜ'de öğrenim gören 2722 öğrenci, ilk kez vize sınavına girdi.

Proje kapsamında online eğitim alan AİÇÜ'deki akademisyenler, daha sonra birinci sınıf öğrencilerinin tamamını dijital ortamda dijital okur yazarlık dersi eğitimine aldı.

2018-2019 bahar dönemi itibariyle üniversitede başlatılan projeyle verilen dersi alan üniversitenin birinci sınıf öğrencisi 2722 kişi, ilk kez Fen Edebiyat Fakültesinde yapılan vize sınavına girdi.

Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yakup Karataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin YÖK tarafından başlatıldığını hatırlattı.

Öğrencilerin yeni bir eğitim modeli ile tanışmasının kendilerini heyecanlandırdığını dile getiren Karataş, şunları söyledi:

"8 pilot ilde ilk olarak akademisyenlerin dijital dönüşümünün sağlanması amacıyla yürütülen bir eğitim programından sonra lisans programlarında birinci sınıf öğrencilerine dijital ortamda verilen eğitim süreci içerisindeyiz. Bu anlamda öğrencilerin çağın ihtiyaçlarına cevap verecek bir eğitim modeli ile tanışmaları bizler için de heyecan verici. Bugün de fakültemizde öğrencilerimiz sınava girdiler. Öğrencilerin dijital ortamda verilen derse olan ilgisi bizi mutlu ediyor."

Tarih Bölümü Araştırma Görevlisi Harun Aydın ise teknolojinin artık her alanda kullanıldığını belirterek, dijital ortam ile öğrencilerin daha fazla bilgisayar kullanacağını söyledi.

Sınava giren öğrencilerden Gürhan Türk de teknolojinin yararlı olarak kullanıldığında fayda sağladığını ve dijital ortamda eğitim ile tanıştıkları için mutlu olduğunu anlattı.

Dijital eğitimin gelecekte kendisine katkı sağlayacağına inandığını ifade eden Türk, "Teknolojiden geri kalmamış olacağım. Teknolojiyi yaşayarak büyümüş olacağım. Geleneksel eğitim sisteminden kurtulup teknolojiyle daha fazla iç içe olarak kendimizi geliştireceğiz. Bugün de sınavımıza giriyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerden İkram Kaya, eskiden defter ve kitaplara bağlı kaldıklarını, günümüzde de gelişen teknolojiyi yararlı kullanmaya çalıştıklarını anlattı.

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Haber Tarihi: 06 Nisan 2019 Cumartesi 17:22
  1. Ağrı
  2. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
  3. dijital ortamda eğitim alan öğrenciler
  4. Online Eğitim
  5. YÖK

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