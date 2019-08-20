Yükseköğrenimde kayıt haftası

2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ardından üniversiteli olmak için gerekli olan son adım bu haftasonuna kadar gerçekleştirilecek kayıt işlemleri ile tamamlanacak. e-Devlet Kapısı sistemi üzerinden elektronik kayıt yaptırmak isteyenlerin 21 Ağustos akşamına kadar süresi buluyor. Adaylar elektronik kayıt yapmayı tercih ederlerse kayıt için üniversiteye gitmelerine gerek kalmıyor. Şahsen yapılacak kayıtlar ise 23 Ağustos Cuma akşamı sona erecek. Adaylar bu hafta içinde üniversitelere giderek doğrudan kayıt olabiliyor. Bu yıl bütün devlet üniversitelerine e-kayıt yapılırken, 77 vakıf üniversitesinden 50’sinde aynı imkân sunuluyor.

Evraklarınız eksiksiz olsun

Bu yıl da kayıt takviminin darlığından dolayı bir yığılmanın olacağını tahmin eden uzmanlar, öğrencilere kayıt için gerekli olan tüm belgeleri temin ederek gitmelerini öneriyor. Bu kapsamda üniversitelere kayıtlar için adayların mezun oldukları ortaöğretim kurumundan aldığı diploma aslı veya onaylı bir mezuniyet belgesi, 12 adet fotoğraf, katkı payı veya öğretim ücretinin ödendiğine dair belgenin mutlaka bulunması gerekiyor. Ayrıca her üniversitenin talep edebileceği farklı belgeler de olabiliyor. Bu nedenle adayların kayıt işlemini yaptırmadan önce üniversitelerin web sayfalarındaki duyuru bölümlerini göz geçirmelerinde yarar var.

Uzmanlar uyarıyor

Kayda gitmeden önce, kayıt için gerekli belgelerin hazırlanması kadar ilgili formların doldurulması da önem arz ediyor. Sonuçta teslim edilecek tüm belgelerin bir kopyasının ileride çeşitli nedenlerle ihtiyaç duyulacağı düşüncesiyle öğrenci tarafından bir dosyada muhafaza edilmesinin gerekliliğine dikkat çeken uzmanlar, bu hafta içerisinde ilk kez kayıt yaptıracak olan öğrencilerin, kayıt için gerekli olan belgelerle birlikte şahsi müracaatta bulunmalarının zorunlu olduğunu kaydediyor. Geçerli bir nedenle, ilk kayıt işlemini gerçekleştiremeyecek durumda olan öğrenciler, bir yakınlarını vekil tayin ederek de bu işlemi tamamlayabilirler; 18 yaşını tamamlamış öğrencilerin kayıtları için noter tasdikli vekâletname gerekiyor. Süresi içinde ilk kayıt işlemlerini gerçekleştirmeyen veya gerekli belgeleri sağlayamayan öğrenciler, yerleştikleri üniversiteye kayıt hakkından vazgeçmiş sayılıyorlar. Bu arada tüm üniversite yönetimleri, gerçeğe aykırı beyanda bulunularak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkililer.

Kayıt oranı ek yerleştirmeyi tayin edecek

23 Ağustos Cuma günü kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından, prosedür gereği üniversiteler boş kontenjanlarını ÖSYM’ye bildirecek. ÖSYM ise yeni bir ek kayıt takvimi açıklayacak ve bunun için kılavuz yayımlayacak. Adaylar da bu kılavuz doğrultusunda tercihlerini oluşturarak, ek merkezi yerleştirmenin sonuçlarının açıklanmasını bekleyecek. İlk merkezi yerleştirme sonucunda 71 bin kontenjan boş kalmıştı. Ancak, yerleştirildikleri bölüme kayıt yaptırmayanlarla birlikte bu rakamın 150 bini bulabileceği tahmin ediliyor.