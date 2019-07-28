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Yükseklik fobisini Sıfır Atık Projesi ile yendi

Samsun’un Bafra ilçesinde düzenlenen Kapıkaya Festivalinde ’Sıfır Atık Projesi’ için yükseklik korkusunu yendi.

28 Temmuz 2019 Pazar 17:39
Yükseklik fobisini Sıfır Atık Projesi ile yendi

Samsun’un Bafra ilçesinde düzenlenen Kapıkaya Festivalinde ’Sıfır Atık Projesi’ için yükseklik korkusunu yendi.


Daha önceki yıllarda Yamaç Paraşüt ile uçmayı denediğini fakat yükseklik fobisi olduğu için bir türlü gerçekleştiremeyen Bafra Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürü Yaşar Şenel, Sıfır Atık Projesi için yamaç paraşütünde uçarak yükseklik fobisini endi.


Şenel, "İlk defa yamaç paraşütü denedim. Aslında daha önce yapmayı çok istedim fakat fobiden dolayı da ertelediğim yapamadığım bir faaliyetti. Bugün bunu gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Biraz heyecanlandım bugün Kapıkaya Festivalinin son günü. Çok güzel festival gerçekleştirdik.. Festivalimiz bir çok spor ve sanat faaliyetleri aynı anda yapıldı. Belki de Türkiye’ninen büyük festivallerinden biriydi. Sloganımız ‘doğayı yaşa , sporu yaşat’ sloganı ile yola çıktığımız son günümüz. Bu yıl festivalimizi sıfır atık temalı festival ilan ettik. Bunu bu şekilde kamu oyu ile paylaştık. Belediye Başkanımız Hamit Kılıç bu projeyi destekledi. Bende aslında uçuşumu sıfır atık için gerçekleştirmiş oldum. Bu vesile ile de yükseklik korkumu yenmiş oldum. Burayı herkesin görmesini muhakkak isterim. Dışarıdan gelen misafirlerimizi burada en güzel şekilde ağırladık, ağırlamaya da devam edeceğiz. Burası çok güzel bir yer" dedi.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 17:39
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