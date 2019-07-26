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Yüksekliği hesaplayamadı, kamyonetiyle alt geçide takıldı

İstanbul Yenikapı’da kamyonetinin yüksekliğini hesaplayamayan bir sürücü alt geçide takıldı.

26 Temmuz 2019 Cuma 17:43
Yüksekliği hesaplayamadı, kamyonetiyle alt geçide takıldı

İstanbul Yenikapı’da kamyonetinin yüksekliğini hesaplayamayan bir sürücü alt geçide takıldı. Kamyonetin alt geçide takılmasıyla çevrede trafik yoğunluğu oluştu.


Olay Fatih Yenikapı’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kamyonetinin yüksekliğini hesaplayamayan bir sürücü altından geçmeye çalıştığı alt geçide takıldı. Kamyonetin sıkışmasıyla bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Araçlar yaya kaldırımına çıkarak alt geçidin altından geçmeye çalışırken kamyonetin çekilmesiyle bölgede trafik normale döndü.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 17:43
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