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Yüksekdağ'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Eski HDP milletvekili Yüksekdağ'ın, "terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü propagandası", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "suç işlemeye tahrik" suçlarından yargılandığı davada, tutukluluk halinin devamına karar verildi.

06 Temmuz 2018 Cuma 12:17
Yüksekdağ'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Yüksekdağ katılmazken, avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Yüksekdağ'ın avukatları, 6-7 Ekim 2014'deki Kobani (Ayn el-Arap) olaylarına ilişkin Yüksekdağ'ın yaptığı açıklamalarından dolayı hazırlanan fezlekelerin mevcut dava dosyasına eklendiğini, Yüksekdağ'ın söz konusu fezlekelere karşı savunmasını hazırlayamadığı için duruşmaya katılmadığını beyan etti.

'TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA...'

Savunma için müvekkillerine süre verilmesi talebinde bulunan avukatlar, Yüksekdağ'ın uzun süredir tutuklu bulunduğunu dile getirerek tahliyesine karar verilmesini istedi.

Savunmasını hazırlayabilmesi için Yüksekdağ'a süre verilmesi talebini kabul eden mahkeme heyeti, mevcut delil durumunu göz önünde bulundurup, tahliye talebinin reddine karar vererek tutukluk halinin devamına hükmetti.

Davanın görülmesine 24 Eylül 'de devam edilecek.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 12:17
  1. Ankara
  2. Figen Yüksekdağ
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