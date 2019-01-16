0553 313 94 23

Yüksekdağ'dan "reddi hakim" talebi

Terör suçlarından yargılanan eski HDP milletvekili Figen Yüksekdağ, reddi hakim talebinde bulundu

16 Ocak 2019 Çarşamba 13:56
Yüksekdağ'dan "reddi hakim" talebi

Eski HDP milletvekili Figen Yüksekdağ, "reddi hakim" talebinde bulundu.

Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Yüksekdağ, avukatları ve bazı HDP'li milletvekilleri hazır bulundu.

"Terör örgütü yöneticiliği", "Terör örgütü propagandası", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "Suç işlemeye tahrik" suçlarından yargılanan Figen Yüksekdağ, mahkemede yaptığı savunmada, yargılamayı uzatmaya yönelik tutum içerisinde olduğu yönündeki suçlamaları reddetti.

Yüksekdağ, daha önce ilettiği tahliye talebinin kabul edilmemesini eleştirip, mahkemenin tarafsızlığını yitirdiğini ileri sürerek, reddi hakim talebinde bulundu.

Avukatların da reddi hakim talebini yinelediği duruşmaya, daha sonra öğle arası verildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 13:56
  1. - HDP
  2. Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi
  3. Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Giresunspor yönetiminden destek çağrısı
    1. Giresunspor yönetiminden destek çağrısı
    2. Denizli'de işçi servisi devrildi: 12..
    3. Necati Şaşmaz'ın yeni dizisi Nöbet'in..
    4. ABD'de 5 Suudi genç ortadan kayboldu!..
    5. Antalya'da otomobilin çarptığı..
    6. AB’den Kur’an-ı Kerim araştırmacıları..
    7. Tesettüre küfredenler, Zübeyde Hanıma..
    8. Kırıkkale'deki DEAŞ davası
    9. Kerkük'te Türkmen şehitler anıldı
    10. FETÖ/PDY çatı davasının gerekçeli..
    11. Savcıya bıçak çekti! "Sizi keserim,..
    12. Abdullah Avcı, 5 yıl daha Medipol..
    13. Farelerde kanser hücreleri yağ..
    14. FETÖ/PDY çatı davası gerekçeli..
    15. FETÖ/PDY çatı davasının gerekçeli..
    16. Münbiç'te patlama meydana geldi
    17. Cimbom'da Ozan'dan sonra bir ayrılık..
    18. "Benim kimseyle kavgam yok"
    19. Değerini bilmemiz gereken üçlü:..
    20. FETÖ itirafçısı anlattı! 'Pavyondan,..
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar

    Günün Karikatürü

    16 Ocak 2019
    Melih Gökçek'ten o isme sert sözler: Görünce çatır çatır çatlayacaksın
    Melih Gökçek'ten o isme sert sözler: Görünce çatır çatır çatlayacaksın
    Yaptırmayan yandı! 2 bin 558 lira cezası var
    Yaptırmayan yandı! 2 bin 558 lira cezası var