Yüksekdağ'dan "reddi hakim" talebi

Eski HDP milletvekili Figen Yüksekdağ, "reddi hakim" talebinde bulundu.

Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Yüksekdağ, avukatları ve bazı HDP'li milletvekilleri hazır bulundu.

"Terör örgütü yöneticiliği", "Terör örgütü propagandası", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "Suç işlemeye tahrik" suçlarından yargılanan Figen Yüksekdağ, mahkemede yaptığı savunmada, yargılamayı uzatmaya yönelik tutum içerisinde olduğu yönündeki suçlamaları reddetti.

Yüksekdağ, daha önce ilettiği tahliye talebinin kabul edilmemesini eleştirip, mahkemenin tarafsızlığını yitirdiğini ileri sürerek, reddi hakim talebinde bulundu.

Avukatların da reddi hakim talebini yinelediği duruşmaya, daha sonra öğle arası verildi.