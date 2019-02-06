Yüksek yap kariyerin pekişsin

Yılda iki defa yapılan yüksek lisans kayıtlarında bahar dönemi başvuruları rağbet görüyor. İlgi gören programlar arasında işletme, psikoloji, mühendis, fizyoterapi ve yönetişim başı çekiyor. Üniversite ve bölüm tercihinde bulunan öğrenci adayları bugünlerde mülakatlara girerek ön kayıtlarını yaptırıyor.

Okul seçimi önemli

Bu noktada lisansüstü eğitim alacakları programın ilgi alanları olmasından nitelikli akademisyenlerin istihdam edildiği üniversite ve enstitüler olmasına, üniversitenin araştırma altyapısının zenginliğinden yurtdışı ve iş dünyasıyla ilişkilerinin durumuna kadar pek çok kritere bakılması öneriliyor. Kariyerinde atılım yapmak isteyenlerin üniversite sonrası en önemli adımı olan mastır derecesi için hangi okulun seçileceği çok önemli. Eğitim uzmanları, “Yüksek lisans ve doktora yapmak isteyenler okulun prestijinden çok seçtikleri araştırma konusunun ilgili fakülteyle ne kadar uyumlu olduğuna bakmalı” tavsiyesinde bulunuyor. “Tezli” ya da “Tezsiz’’ olmak üzere iki şekilde yapılan yükseklisans programlarının başvuru tarihleri ile ücretleri üniversitelere göre değişiklik gösteriyor. İş hayatında avantaj elde etmek isteyenler ağırlıklı olarak tezsiz yüksek lisansı tercih ediyor. Başarılı öğrenciler birçok okulda burs imkânı buluyor.

Ücretler bölüme göre değişiyor

Adaylar geçmişte en çok işletme yüksek programına ilgi gösterirken son yıllarda öne çıkan programlar arasında Endüstri Mühendisliği, Elektrik ve elektronik Mühendisliği, Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi, Psikoloji, Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi, Hemşirelik, Sermaye Piyasaları ve Ticaret Hukuku geliyor. Bu yıl ise yapay zekaya ve e-ticaret ile dış ticarete dayalı olanlar öne çıkıyor. Eğitim ücreti ise birbirinden oldukça farklı. 12 bin liraya yüksek lisans yapılabilecek üniversitelerin yanı sıra, yıllık eğitim ücreti 150 bin lirayı bulan okullar da var.

Bir kısmında ön kayıtlar tamamlanırken bazı üniversitelerde öğrenci kabulleri devam ediyor.

İşte konuyla ilgili bazı vakıf üniversitelerinden son haberler:

Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında lisansüstü programlara kayıt hakkı kazanan öğrenciler ile mevcut lisansüstü programlarda kayıtlı öğrencilerin dönem kayıtlarının açılabilmesi için ödeme işlemlerini bu hafta gerçekleştiriyor. Başarı ve tam eğitim burslu öğrenciler ise dönem kayıtlarının açılması için dilekçe ile başvurmaları gerekiyor.

MEDİPOL’de kesin kayıt günleri

Sağlık alanında yaptığı yatırımlarla öne çıkan eğitim konusunda da büyümesini sürdürüyor.

Üniversitenin Sağlık Bilimleri Enstitüsü yüksek lisans ve doktora başvuru sonuçları neticesinde başarılı olarak ilan edilen adayların seçim ve kayıt işlemleri 17 Şubat akşamına kadar devam edecek. Özel öğrenci başvuruları ise 28 Şubat akşamına kadar devam edecek.

Üniversiteden yapılan açıklamada, mülakata girerek kabul edilen özel öğrenciler web sayfasında ilan edilmeyecek.

Lisansüstünün üssü oldu

İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde geçmişten bugüne yoğun ilgi gören lisansüstü programlarına 2018 - 2019 bahar dönemi de eklendi. Lisansüstü öğrenci sayısıyla ilk 10 vakıf üniversitesi arasında yer alan İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde başvurulardan sonraki süreçte kariyerlerine yeni bir alanda devam etmek isteyenler, iş dünyasıyla iç içe olmanın avantajını da yaşıyor.

4 enstitüde onlarca program

Programlara İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin web sitesi aracılığıyla online başvurulabiliyor. Türkiye’de ilk olan Finans Enstitüsünün yanı sıra Dış Ticaret Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans ve doktora programları ile eğitim ve araştırma faaliyetlerini sürüyor. Sütlüce ve Bursa yerleşkelerinde faaliyet gösteren enstitüler bünyesindeki bazı programlar ise Küçükyalı yerleşkesinde açılıyor. Üniversite, bazı lisansüstü programlarının derslerini yerleşkeleri dışında da veriyor.

Kamuya indirim

İstanbul Ticaret Üniversitesi öğrencileri, kamu ve Ar-Ge yapan şirketlerin çalışanları ile İTO üyeleri ve çalışanları, lisansüstü öğrenim burslarından faydalanabiliyor.

Uygulanan indirimler ve oranlarına İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin www.ticaret.edu.tr web sayfasından ulaşılabilir. Lisansüstü kayıtları ise 8 Şubat akşamına kadar devam edecek.

Altınbaş Üniversitesi’nde fırsat var

2008 yılında Mehmet Altınbaş Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından kurulan ve 2017-2018 akademik yılından itibaren ‘Altınbaş Üniversitesi’ adıyla yoluna devam eden üniversitede üç enstitü 28 yüksek lisans, 6 doktora programı yer alıyor. Sosyal Bilimler, Sağlık Bilimleri, Fen Bilimleri Enstitülerinde 20’nin üzerindeki programla öğrenci adaylarına fırsatlar sunuluyor.

Beykoz’da başvuru için son hafta

Lisans eğitimlerine olduğu kadar iş gücüne katılımı kolaylaştıran yüksek lisans eğitimlerine de ağırlık veren Beykoz Üniversitesi, yüksek lisans programlarına başvuruları 8 Şubat’a kadar uzattı.

Kariyerinde sağlam adımlarla yükselmek isteyen gençler İşletme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, İletişim Tasarımı ve Göstergebilim ile İş ve Örgüt Psikolojisi Yüksek Lisans programlarının bahar dönemi başvurularını bu tarihe kadar yapabilecekler.