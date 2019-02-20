0553 313 94 23

Yüksek sesle müzik dinleyen oğlunu öldürdüğü iddiası

20 Şubat 2019 Çarşamba 10:44
Yüksek sesle müzik dinleyen oğlunu öldürdüğü iddiası

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir kişinin, yüksek sesle müzik dinleyen oğlunu silahla öldürdüğü öne sürüldü.

Alınan bilgiye göre, Fevzi S. (75), Aydın Mahallesi'ndeki evlerinde yüksek sesle müzik dinlediği için oğlu Orhan S. (40) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fevzi S'nin pompalı tüfekle oğluna ateş ettiği öne sürüldü.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Orhan S, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Fevzi S. gözaltına alındı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 10:44
  1. cinayet
  2. Fevzi S.
  3. Gazipaşa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Yenilmez kadınlar", Avrupa Kupası'nı Mersin'e getirmek istiyor
    1. "Yenilmez kadınlar", Avrupa Kupası'nı..
    2. 5 kişilik araçtan 12 kaçak göçmen çıktı
    3. Eti seviyoruz, yemek yemeği zayıf..
    4. Ömer Günel; “Belediye meclis üyeleri..
    5. Köpeğe çarpmamak için direksiyonu..
    6. 5 yaşındaki Baran’ın organları 2..
    7. Elazığ’da silah kaçakçılığı..
    8. Şifa bulmak için toprak yiyorlar
    9. Akyel: "Samsun’da iyi gidişatımızı..
    10. Kayseri’de ’on numara yağ’ operasyonu
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Varank’ın..
    12. (Özel haber) Berlin’de Türk Sanat..
    13. Çınar’dan Özdemir’e övgü
    14. Güçlü sanayi, temiz üretime 30 milyon..
    15. Türk erkeği cebinde parası olmasa bile..
    16. İnegöl Belediyespor 2. Lig..
    17. Beyoğlu’nda güvelik kamerasına..
    18. Prof. Dr. Turna: "Prostat ve böbrek..
    19. Ford'un geliştirdiği teknoloji "Şerit..
    20. Muratpaşa’da kadınlar 8 Mart’a..
    21. Alaşehir’de yetenekli müzisyenler..
    22. İmamoğlu yaşadığı şoku anlattı! 'Beni..
    23. Büyük göğüsler sağlığı bozuyor
    24. Setur Marinaları CNR Avrasya Boat..
    25. ASO’da Durmuş Ali Akça Resim Sergisi
    26. İzmit Belediyespor Kadın Basketbol..
    27. Siirt’te traktör devrildi: 1 ölü
    28. Güney Gaz Koridoru Danışma Kurulu 5...
    29. Rektör Coşkun, İmam Hatip Okulları..
    30. TANAP'tan Türkiye'ye gelen gaz 1..
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı

    Günün Karikatürü

    20 Şubat 2019
    Artık o otomobillerin ömrü bitiyor... '800 KM olmalı'
    Artık o otomobillerin ömrü bitiyor... '800 KM olmalı'
    CHP petrol arama çalışmalarına karşı çıktı
    CHP petrol arama çalışmalarına karşı çıktı