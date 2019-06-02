Yüksek Seçim Kurulu tarafından 31 Mart’taki belediye başkanlığı seçiminin yeniden yapılmasına karar verilen 1 belde ve 3 ilçeden biri olan Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti’nin Belediye Başkan adayı Dede Yıldırım yeniden
Yüksek Seçim Kurulu tarafından 31 Mart’taki belediye başkanlığı seçiminin yeniden yapılmasına karar verilen 1 belde ve 3 ilçeden biri olan Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti’nin Belediye Başkan adayı Dede Yıldırım yeniden belediye başkanı oldu.02 Haziran 2019 Pazar 18:35
Yüksek Seçim Kurulu tarafından 31 Mart’taki belediye başkanlığı seçiminin yeniden yapılmasına karar verilen 1 belde ve 3 ilçeden biri olan Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti’nin Belediye Başkan adayı Dede Yıldırım yeniden belediye başkanı oldu.
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