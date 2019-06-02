Yüksek Seçim Kurulu tarafından 31 Mart’taki belediye başkanlığı seçiminin yeniden yapılmasına karar verilen 1 belde ve 3 ilçeden biri olan Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti’nin Belediye Başkan adayı Dede Yıldırım yeniden Yüksek Seçim Kurulu tarafından 31 Mart’taki belediye başkanlığı seçiminin yeniden yapılmasına karar verilen 1 belde ve 3 ilçeden biri olan Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti’nin Belediye Başkan adayı Dede Yıldırım yeniden belediye başkanı oldu.

Yüksek Seçim Kurulu tarafından 31 Mart’taki belediye başkanlığı seçiminin yeniden yapılmasına karar verilen 1 belde ve 3 ilçeden biri olan Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti’nin Belediye Başkan adayı Dede Yıldırım yeniden belediye başkanı oldu.

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