Yüksek öğretime kayıtlı öğrenci sayısı açıklandı

Yükseöğretim Kurulu (YÖK) istatistiklerinden ve medya yansımalarından derlenen bilgilere göre, Türkiye’de 2018-2019 eğitim öğretim döneminde toplam 7 milyon 740 bin 502 öğrencinin yükseköğretim gördüğü saptandı.

Dağılımlar şu şekilde

Öğrencilerin 4 milyon 420 bin 699’unun lisans eğitimi aldığı kaydedilirken, 2 milyon 829 bin 430’unun ön lisans, 394 bin 174’ünün yüksek lisans, 96 bin 199 öğrencinin ise doktora eğitimi aldığı gözlemlendi. Eğitimin gelişimi ve sürdürülebilirliği adına her geçen gün sayıları artan mevcut üniversitelerin adedinin ise 73 vakıf olmak üzere 5’i vakıf MYO, 129’u da devlet olarak toplam 207 adet olduğu kaydedildi.