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Yüksek mahkemenin emsal kararı! Yargıtay: Atatürk ilah değildir

Edirne’de Emine Şahin isimli üniversite öğrencisinin “Atatürk ilah değildir” dediği gerekçesiyle tutuklanmasının yankıları sürerken, 16 yıl önceki benzer bir hadisede Yargıtay’ın emsal karar verdiği ortaya çıktı. Yüksek mahkemenin, 2002 yılında Karabük’te “Atatürk ilah değildir” yazılı pankart açtığı için tutuklanan Neslihan Dönmez davasında yerel mahkemenin ceza hükmünü iptal edip, “Atatürk ilah değildir” sözünü haklı bulduğu belirlendi.

14 Kasım 2018 Çarşamba 11:56
Yüksek mahkemenin emsal kararı! Yargıtay: Atatürk ilah değildir

Edirne’de Emine Şahin isimli üniversite öğrencisinin “Atatürk ilah değildir” dediği gerekçesiyle tutuklanmasının yankıları sürerken, 16 yıl önceki benzer bir hadisede Yargıtay’ın emsal karar verdiği ortaya çıktı. Yüksek mahkemenin, 2002 yılında Karabük’te “Atatürk ilah değildir” yazılı pankart açtığı için tutuklanan Neslihan Dönmez davasında yerel mahkemenin ceza hükmünü iptal edip, “Atatürk ilah değildir” sözünün hakaret içermediğine hükmettiği tespit edildi.

28 Şubat sürecinde benzer örnek

10 Kasım’da sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında tutuklama kararı verilen Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi Emine Şahin’in kelepçelerini çıkarttıracak karar, Yargıtay 11. Ceza Dairesi’nin 13.06.2002 tarihli içtihadında yer alıyor. 28 Şubat sürecinde Zonguldak’ta katıldığı bir programda dua eden imamı azarlayarak, “Atatürksüz dua mı olur” diyen dönemin Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu’nun Karabük’te katıldığı törene dahil olarak, “Atatürk ilah değildir” yazılı döviz açan ve bu benzeri sözler sarf eden Neslihan Dönmez, tartaklanarak gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Eskipazar Asliye Ceza Mahkemesinin 29.3.2001 gün ve 2000/56 Esas sayılı kararıyla 14 ay 13 gün hapis cezasına çarptırılan Neslihan Dönmez’in davası Yargıtay’a taşınmıştı.

Yargıtay’ın emsal kararı

Yargıtay 11. Ceza Dairesi’nin 13.6.2002 tarihinde karara bağladığı dosyada, yerel mahkemenin verdiği tutuklama kararının hukuksuz olduğuna vurgu yapılarak bozulmasına hükmedildi. Akit’in ulaştığı 2002/5333 Esas sayılı kararda, “Sanığın, Milli Eğitim Bakanı’nı protesto etmek amacıyla üzerinde ‘Atatürk İlah değildir’ yazılı pankartı açıp aynı şekilde bağırdığı olayda konuşma yapan Bakana yönelik eylemi sırasında Atatürk’ten bahsettiği ancak konuşma sırasında Atatürk’ü küçük düşürücü bir söz sarf etmediği ve davranışta bulunulmadığı gözetilmeden Atatürk’e hakaret suçundan beraati yerine yazılı gerekçelerle mahkûmiyetine karar verildiği” vurgulandı.

Kelepçeleri kıran karar

Yargıtay kararında, “Sanığın Atatürk’ü küçük düşürücü söz sarf etmemesine rağmen mahkûmiyet verilmesi yasaya aykırı” ifadelerine yer verildi. “Atatürk ilah değildir” sözünün hakaret içermediğine yönelik emsal kararda, Eskipazar Asliye Ceza Mahkemesi’nin verdiği mahkumiyet kararı bozularak Neslihan Dönmez beraat ettirildi.

Bir 28 şubat manzarasına daha izin verilmesin

28 Şubat sürecinde katıldığı bir programda dua eden imamı azarlayarak “Atatürksüz dua mı olur” diyen dönemin Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu’na yönelik Neslihan Dönmez adlı vatandaş, “Atatürk ilah değildir” yazılı döviz açarak bu yönde ifadeler kullanmış ve ağzı kapatılarak gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı. 28 Şubat günlerine benzer manzaranın Edirne’de “Atatürk ilah değildir” dediği için hapsedilen Emine Şahin olayında da yaşanması akıllarda soru işaretleri oluşturuyor. Yargıtay’ın emsal kararının Emine Şahin dosyasında da uygulanması ve eşcinsel olduğu iddiasıyla hakkında işlem yapılmış olan hakim Kadir Tuncay’ın verdiği skandal kararın iptal edilmesi bekleniyor.

Esprili paylaşıma da 5816’dan tutuklama

Edirne’de “Atatürk ilah değildir” dediği için çıkarıldığı mahkemece tutuklanan üniversite öğrencisi Emine Şahin’den sonra şimdi de Uğur Koç adlı genç hakkında tuhaf bir karara imza atıldı. 10 Kasım’da esprili bir paylaşımda bulunan Uğur Koç, tutuklanarak cezaevine atıldı. Fikir özgürlüğünün çiğnendiği haksız tutuklamaların bir yenisi İzmit’te yaşandı. 10 Kasım’da sosyal medya hesabından “Kemal Paşa” tatlısı görseli paylaşarak esprili bir yorumla, “Dün akşam yediğim Kemal Paşa’yı rahmetle anıyorum” diyen Uğur Koç hakkında tutuklama kararı verildi. Atatürk’e hakaret ettiği iddiasıyla tutuklanan Uğur Koç, Kandıra Cezaevine konuldu. Böylelikle 5816 sayılı kanun, bir gencin daha hayatını zindana çevirdi.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 11:56
  1. Karabük
  2. Zonguldak
  3. Edirne
  4. Emine Şahin
  5. Atatürk ilah değildir
  6. Yargıtay
  7. Neslihan Dönmez
  8. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi Emine Şahin
  9. Yargıtay 11. Ceza Dairesi
  10. 28 Şubat süreci
  11. Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu
  12. Eskipazar Asliye Ceza Mahkemesi
  13. 2002/5333 Esas sayılı karar
  14. Uğur Koç
  15. Fikir özgürlüğü
  16. Kemal Paşa
  17. Kemal Paşa tatlısı
  18. Atatürk
  19. Atatürk’e hakaret
  20. Kandıra Cezaevi

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