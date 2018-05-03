Yüksek kan şekerine işaret...

Vücudumuz bize, özellikle yüksek kolesterol ya da kan şekeri düzeyleri ile alakalı bazı sorunlarla ilgili olarak düşündüğümüzden daha fazla sinyal gönderir.

Gerçekte, herkes bu sorundan muzdarip olup durumun farkında bile olmayabilir. Bu nedenle, bunun sizin için de geçerli olabileceğini düşünüyorsanız, vücudunuzun size gönderiyor olabileceği sinyalleri not edin.

1. HER ZAMAN AÇ OLMAK

Bu, insanların düşündüğümüzden daha büyük bir çoğunluğunun başına gelse de, şu konuda emin olabilirsiniz ki her zaman aç olmak, bir şeylerin yolunda gitmediğinin bir göstergesi olabilir.

Eğer kan şekerimiz yüksekse, bu durum hücrelerimizde glikozun salınmasını önler.

Sonuç olarak, vücut ihtiyacı olan enerjiyi alamaz ve yemek istemeye devam etmek zorunda kalır. Sürekli açlık hissiyatını yaratan şey de budur.

2. AŞIRI YORGUN OLMAK

Çok yorgun hissettiğimiz zamanlarda, suçu daima çok fazla çalışmış olmanın ya da anemi gibi başka sorunlara sahip olmanın üstüne atarız. Bununla birlikte, bu durum aslında yüksek kan şekeri seviyelerinden de kaynaklanabilir.

Bu probleme sahip olduğumuzda, vücut glikozu yeterince koruyamaz ve absorbe edemez.

Böylece, enerji verimli bir şekilde kullanılamaz ve vücuttaki hücreler besin maddelerini ihtiyaç duydukları miktarlarda alamazlar.

Sonuç olarak, birey görünürde hiçbir neden olmaksızın yorgun hissedebilir.

2. SIK TUVALET İHTİYACI

Sık sık idrara çıkma diyabet adına başka bir belirtidir.

Eğer kan şekerimiz çok yüksek ise, böbrekler de bu durumdan etkilenir ve kan ve hücrelerde bulunan glikoz konsantrasyonunu dengelemeye çalışır.

Yani, ortaya çıkan durum vücudun hücre içi sıvıda kanı çözmesidir.

Bu şekilde, kandaki şeker konsantrasyonunu daha normal seviyelere geri getirmeye çalışır. Biz bunu daha sık tuvalete çıkma ihtiyacı olarak deneyimleriz.

4. HIZLI KİLO VERMEK

Eğer kan şekeriniz yükse ise, vücudunuz çok kısa sürede oldukça fazla kilo verebilir. Kulağa tuhaf geliyor değil mi?

İster inanın ister inanmayın, çok fazla yemek yeseniz ve yüksek kalorili yiyecekler tüketiyor olsanız bile bu durum birkaç nedenden dolayı meydana gelebilir:

Sık sık idrara çıkma nedeniyle çok fazla sıvı kaybetmenin bir sonucu olarak, vücudunuz hiç sıvı tutmayacaktır ve bu durum da kilo vermenize neden olacaktır.

Yüksek glikoz seviyesine sahip yüksek oranlardaki idrar miktarı, vücudun daha fazla kalori kullanmasını sağlayacaktır.

Böylece, tüm bu eylemler vücudunuzun aşırı glikozdan kurtulmaya çalışmasına neden olacaktır.

Ayrıca, eğer kandaki insülin seviyesi metabolizma için yeterince yüksek değilse, vücut yağ yakmaya başlayacaktır.

5. BULANIK GÖRMEK

Görüşünüz bazen bulanıklaşırsa, bunun nedeni de yüksek kan şekeri olabilir. Bu durumda, problem, kan şekerindeki artışın neden olduğu dehidrasyonun bir sonucudur.

Bu olduğunda, göz hücreleriniz de dahil olmak üzere tüm vücudunuz mağdur haldedir ve sonuç olarak, doğru şekilde odaklanma yeteneğiniz deforme olur ve kaybolur.

6. ASABİYET

Her zamankinden daha fazla huzursuz hissediyorsanız ve bu semptom bahsettiğimiz diğer semptomlarla birlikte ortaya çıkarsa, bu durum yüksek kan şekerinin bir sonucu olabilir.

Bunun nedeni, yüksek kan şekeri olan kişilerin daha endişeli ve huzursuz olması ve hatta depresyondan muzdarip olma ihtimallerinin daha yüksek olmasıdır.

Beynin iyi çalışmak için sürekli ve yeterli miktarda glikoza ihtiyacı vardır. Glikozun tedarik edilme yapısında ciddi değişiklikler meydana gelirse bu durum onun işleyişini de etkileyecek ve ruh halimiz aniden daha da kötüleşecektir.

Ayrıca şeker, ruh halinden sorumlu başka bir besin maddesinin emiliminde de etkilidir: krom. İnsülin seviyelerini bu element olmadan korumamız söz konusu değildir.