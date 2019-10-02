Cumhurbaşkanlığı Yüksek istişare Kurulu toplantısı başladı
Yüksek istişare Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı
02 Ekim 2019 Çarşamba 14:08
Cumhurbaşkanlığı Yüksek istişare Kurulu toplantısı başladı. Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık ediyor.
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