Cumhurbaşkanlığı Yüksek istişare Kurulu toplantısı başladı Yüksek istişare Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek istişare Kurulu toplantısı başladı. Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık ediyor.

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