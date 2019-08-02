Yüksek gerilime kapılan işçi ağır yaralandı Bursa’nın İnegöl ilçesinde yüksek gerilime kapılan bir işçi ağır yaralandı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yüksek gerilime kapılan bir işçi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, olay Cerrah Mahallesi’nde meydana geldi. Bir inşaatta kaplama işlerini yapan Mehmet A. elinde bulunan levhayı kaldırdığı sırada üstünde bulunan yüksek gerilim hattına temas edinceakıma kapıldı. Ağır yaralanan Mehmet A. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavisi yapılan şahıs yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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