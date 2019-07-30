Yüksek gerilim hattında yaralanan işçi ambulans helikopterle alındı Gümüşhane-Trabzon sınırında yer alan Hamzaağa Yaylası yakınlarındaki yüksek gerilim hattı arızasına müdahale eden elektrik çalışanı ağır yaralandı.

Gümüşhane-Trabzon sınırında yer alan Hamzaağa Yaylası yakınlarındaki yüksek gerilim hattı arızasına müdahale eden elektrik çalışanı ağır yaralandı.Yaralı işçi ambulans helikopterle Trabzon’a getirildi.

Edinilen bilgiye göre Trabzon Çoruh AKSA İl Müdürlüğüne bağlı elektrik arıza ekibinde çalışan Bilal İmamoğlu, Gümüşhane’ye bağlı Güngören köyü Hamzaağa Yaylası yakınlarındaki yüksek gerilim hattında atan sigortayı tamir etmek istedi.

Sepetli makineyle yüksek gerilim hattına yaklaşınca “atlama” denilen olay gerçekleşince binlerce volt elektriğe çarpılan İmamoğlu ağır yaralandı. Mesai arkadaşları tarafından sepetten indirildikten sonra 112 Acil Servis ekiplerine ve jandarmaya bilgi verildi.

Arkadaşları İmamoğlu’nu hastaneye yetiştirmek için araçlarıyla giderken yolda karşılaştıkları ambulansa bıraktı. Kalbi durma noktasına gelen İmamoğlu için Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ambulans helikopter talep edildi.

İmamoğlu bölgeye iniş yapan ambulans helikopterle Trabzon’daki KTÜ Farabi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

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