Yüksek Faiz Oranları İnşaat Sektörünü Kötü Etkiledi

Konut kredilerindeki faizler hakkında bilgiler veren Öz Kayseri İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Arslantaş, “Ekonomi Bakanımızın sözünü yerine getirmesini umuyoruz” dedi.

Seçim öncesinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın konut kredisi faizleriyle ilgili yaptığı açıklamalardan sonra, inşaat sektörünün hareketlenmesi bekleniyordu. Fakat seçimden sonra faizlerin düşmemesi ve bazı bankalarda artış göstermesi üzerine, sektörde birçok firmada durgunluğa sebep oldu. Konut faizlerinin düşmemesi konusunda bilgiler aktaran Mustafa Arslantaş, inşaat sektörünün birçok farklı sektörün önünü açacağını ve bu darboğazlı durumun yetkililer tarafından giderilmesi gerektiğini belirtti.

Dengesiz kurların halkın ihtiyaçlarını ertelemesine sebep olduğu ve sektörü de olumsuz etkilediğini söyleyen Öz Kayseri İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Arslantaş, “Öncelikli olarak, TÜİK verilerine bakmaya gerek yok. Sokağa çıkıp dolaştığınız zaman verileri çok rahat bir şekilde gözünüzle görebilirsiniz. Sadece piyasadaki verileri TÜİK verileri doğrulamış diyebiliriz. Çok ciddi anlamda özelikle inşaat sektöründe, çok ciddi bir daralmanın meydana geldiğini görmekteyiz. Bu verileri ben de incelediğimde, bir önceki ay yani Mayıs ayı verilerine göre, Türkiye genelinde yüzde 31 gerileme söz konusu. Bu da Kayseri genelinde yüzde 50’ye takamül eder. Bu da çok normal çünkü şu an ülkenin içinde bulunduğu durum gereği faizlerin aşırı derecede yüksek olması, döviz kurlarının aşırı derece yüksek olması ve özellikle döviz kurlarının dengesiz olması, halkımızın daire ihtiyacı olsa bile alma durumunu bir müddet daha erteleyelim düşüncesine sevk etmekte. Bu da bizim için çok büyük bir sıkıntı. Bu sebeple sayın Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak beyin seçimlerden önceki sözü aklıma geliyor. Şöyle bir söz vermişti kendisi, seçimlerden hemen sonra Mayıs ayından itibaren konut faizlerinde 1’in altında faiz oranlarını göreceğiz demişti. Ben de sayın bakanım otobüs uçurumdan uçmak üzere, bir an evvel sözünüzü yerine getirirseniz biz de ufak tefek yaralarla, bu işleri atlatacağız. Otobüs uçurumdan uçtuktan sonra, yapılacak olan yardımların acil desteklerin bir anlamı olmayacaktır diyorum. Hızlı bir şekilde buna müdahale ederek, gerçekçi olmak kaydıyla ve sözde değil özde yapmak kaydıyla hızlı bir şekilde hükümetimizin yetkili mercilerinden bu konuya el atılmasını, konut sektöründeki bu dar boğazın ve sıkıntının bir an evvel giderilmesini istiyoruz. Bu hem firmalar için hem de ev almak isteyen halkımız için oldukça önemli” dedi.

Bankalardaki psikolojik faiz oranının 1 olduğunu ve şu anda ki oranların kesinlikle 1’in altında olması gerektiğinin altını çizen Mustafa Arslantaş, “Artık döviz oranlarını takip etmeyi bıraktık ama bildiğim kadarıyla, 1,50’lerde, 1,60’larda aylık faizlerin verildiği görülüyor. Yılık yüzde 20’lere geliyor. Bir de değişik bir hesaplama yapıyorlar. Biz hesaplama yaptığımız zaman 100 bin liranın ortalama 10 yılda 200 bin lira olarak ödenmesi gerektiğini görüyoruz. Ama bankalar değişik bir hesaplama yapıyorlar 250 bin lira olarak ödeniyor. Yani artık kalem oyunlarını da anlayabilmiş değiliz. Ama faiz oranlarının kesinlikle 1’in altına düşmesi lazım. Psikolojik rakam kesinlikle 1’dir. Yani faizde 0,98’ler konut piyasasının bir an önce açılmasına neden olacaktır. Biz defalarca farklı yerlerde bunu söylediğimizde, hiç kimsenin umurunda olmadı. Biz burada feryat ederken, sırf kendimizi düşündüğümüz için etmiyoruz. Türkiye inşaat sektörüne dayalı bir ekonomiye sahip bir ülke. Bu sektördeki sıkıntı bütün sektörlere etki eder. Bu sıkıntının bir an önce ortadan kalkması gerekir ki diğer ticaret kollarında, sektörlerde rahatlama olsun ve ticaret kendi haline doğal seyrine dönsün. Aksi takdirde, inşaat sektöründeki bu sıkıntı birçok alana etki edecektir” ifadelerini kullandı.

Öz Kayseri İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Arslantaş, ülke olarak bir ay tatile gelen gurbetçi halkımızın desteğine muhtaç kaldıysak yazık bize diyerek sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Gurbetçi furyasının ben geçen sene bittiğini düşünüyorum. Bu sene eskisi kadar canlı olacağını düşünmüyorum. Çünkü böyle bir olayla gurbetçi vatandaşlarımız bir talepte bulundular ve ihtiyaçlarının büyük bir bölümünü karşıladılar. Bu sene olur mu evet olabilir ama özelikle geçen seneki rağbetin olacağını düşünmüyorum. Haziran ayı bitmek üzere ve gelen vatandaşlarımız da esnafların hali de ortada. Bir de şöyle bir durum var, eğer biz kendi iç bünyemizde bu ticareti, bu ekonomiyi yürütemiyorsak ve 1 aylığına yurt dışından gelecek olan halkımızın bize vereceği desteğe kalmışsak yazık halimize”

Öz Kayseri İnşaat olarak projelerinin devam ettiğini ve dar gelirli vatandaşlar için de imza aşamasında projeleri olduğunu belirten Arslantaş, “Şu anda Öz Kayseri İnşaatın, 2 noktada 400 konutluk projeleri devam etmekte. 1. Etapta İldem Tuvalkent projemizde, 4 bloğumuzu İnşallah Temmuz ayının ortalarına kalmadan teslim edeceğiz. Geri kalan 2 bloğumuzu da önümüzdeki sene Nisan ayına kadar teslim etmeyi planlıyoruz. Hali hazırda yine Serkent bölgesinde, yine 3 bloklu projemiz devam etmekte. Bunu da İnşallah 24 ay içerisinde teslim edeceğiz. Şu anda görüşme aşamasında olduğumuz villa projeleri ve yine daha ufak bazda, dar gelirli halkımıza hitap edecek projelerimizin de şu anda çalışmalarını yapıyoruz. Sözleşmeleri imzaladık ve projelendirdiğimiz zaman da halkımızla paylaşacağız” dedi.