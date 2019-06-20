0553 313 94 23

Yüksek Faiz Oranları İnşaat Sektörünü Kötü Etkiledi

Konut kredilerindeki faizler hakkında bilgiler veren Öz Kayseri İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Arslantaş, “Ekonomi Bakanımızın sözünü yerine getirmesini umuyoruz” dedi.

20 Haziran 2019 Perşembe 14:10
Yüksek Faiz Oranları İnşaat Sektörünü Kötü Etkiledi

Konut kredilerindeki faizler hakkında bilgiler veren Öz Kayseri İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Arslantaş, “Ekonomi Bakanımızın sözünü yerine getirmesini umuyoruz” dedi.


Seçim öncesinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın konut kredisi faizleriyle ilgili yaptığı açıklamalardan sonra, inşaat sektörünün hareketlenmesi bekleniyordu. Fakat seçimden sonra faizlerin düşmemesi ve bazı bankalarda artış göstermesi üzerine, sektörde birçok firmada durgunluğa sebep oldu. Konut faizlerinin düşmemesi konusunda bilgiler aktaran Mustafa Arslantaş, inşaat sektörünün birçok farklı sektörün önünü açacağını ve bu darboğazlı durumun yetkililer tarafından giderilmesi gerektiğini belirtti.


Dengesiz kurların halkın ihtiyaçlarını ertelemesine sebep olduğu ve sektörü de olumsuz etkilediğini söyleyen Öz Kayseri İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Arslantaş, “Öncelikli olarak, TÜİK verilerine bakmaya gerek yok. Sokağa çıkıp dolaştığınız zaman verileri çok rahat bir şekilde gözünüzle görebilirsiniz. Sadece piyasadaki verileri TÜİK verileri doğrulamış diyebiliriz. Çok ciddi anlamda özelikle inşaat sektöründe, çok ciddi bir daralmanın meydana geldiğini görmekteyiz. Bu verileri ben de incelediğimde, bir önceki ay yani Mayıs ayı verilerine göre, Türkiye genelinde yüzde 31 gerileme söz konusu. Bu da Kayseri genelinde yüzde 50’ye takamül eder. Bu da çok normal çünkü şu an ülkenin içinde bulunduğu durum gereği faizlerin aşırı derecede yüksek olması, döviz kurlarının aşırı derece yüksek olması ve özellikle döviz kurlarının dengesiz olması, halkımızın daire ihtiyacı olsa bile alma durumunu bir müddet daha erteleyelim düşüncesine sevk etmekte. Bu da bizim için çok büyük bir sıkıntı. Bu sebeple sayın Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak beyin seçimlerden önceki sözü aklıma geliyor. Şöyle bir söz vermişti kendisi, seçimlerden hemen sonra Mayıs ayından itibaren konut faizlerinde 1’in altında faiz oranlarını göreceğiz demişti. Ben de sayın bakanım otobüs uçurumdan uçmak üzere, bir an evvel sözünüzü yerine getirirseniz biz de ufak tefek yaralarla, bu işleri atlatacağız. Otobüs uçurumdan uçtuktan sonra, yapılacak olan yardımların acil desteklerin bir anlamı olmayacaktır diyorum. Hızlı bir şekilde buna müdahale ederek, gerçekçi olmak kaydıyla ve sözde değil özde yapmak kaydıyla hızlı bir şekilde hükümetimizin yetkili mercilerinden bu konuya el atılmasını, konut sektöründeki bu dar boğazın ve sıkıntının bir an evvel giderilmesini istiyoruz. Bu hem firmalar için hem de ev almak isteyen halkımız için oldukça önemli” dedi.


Bankalardaki psikolojik faiz oranının 1 olduğunu ve şu anda ki oranların kesinlikle 1’in altında olması gerektiğinin altını çizen Mustafa Arslantaş, “Artık döviz oranlarını takip etmeyi bıraktık ama bildiğim kadarıyla, 1,50’lerde, 1,60’larda aylık faizlerin verildiği görülüyor. Yılık yüzde 20’lere geliyor. Bir de değişik bir hesaplama yapıyorlar. Biz hesaplama yaptığımız zaman 100 bin liranın ortalama 10 yılda 200 bin lira olarak ödenmesi gerektiğini görüyoruz. Ama bankalar değişik bir hesaplama yapıyorlar 250 bin lira olarak ödeniyor. Yani artık kalem oyunlarını da anlayabilmiş değiliz. Ama faiz oranlarının kesinlikle 1’in altına düşmesi lazım. Psikolojik rakam kesinlikle 1’dir. Yani faizde 0,98’ler konut piyasasının bir an önce açılmasına neden olacaktır. Biz defalarca farklı yerlerde bunu söylediğimizde, hiç kimsenin umurunda olmadı. Biz burada feryat ederken, sırf kendimizi düşündüğümüz için etmiyoruz. Türkiye inşaat sektörüne dayalı bir ekonomiye sahip bir ülke. Bu sektördeki sıkıntı bütün sektörlere etki eder. Bu sıkıntının bir an önce ortadan kalkması gerekir ki diğer ticaret kollarında, sektörlerde rahatlama olsun ve ticaret kendi haline doğal seyrine dönsün. Aksi takdirde, inşaat sektöründeki bu sıkıntı birçok alana etki edecektir” ifadelerini kullandı.


Öz Kayseri İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Arslantaş, ülke olarak bir ay tatile gelen gurbetçi halkımızın desteğine muhtaç kaldıysak yazık bize diyerek sözlerini şu şekilde sürdürdü:


“Gurbetçi furyasının ben geçen sene bittiğini düşünüyorum. Bu sene eskisi kadar canlı olacağını düşünmüyorum. Çünkü böyle bir olayla gurbetçi vatandaşlarımız bir talepte bulundular ve ihtiyaçlarının büyük bir bölümünü karşıladılar. Bu sene olur mu evet olabilir ama özelikle geçen seneki rağbetin olacağını düşünmüyorum. Haziran ayı bitmek üzere ve gelen vatandaşlarımız da esnafların hali de ortada. Bir de şöyle bir durum var, eğer biz kendi iç bünyemizde bu ticareti, bu ekonomiyi yürütemiyorsak ve 1 aylığına yurt dışından gelecek olan halkımızın bize vereceği desteğe kalmışsak yazık halimize”


Öz Kayseri İnşaat olarak projelerinin devam ettiğini ve dar gelirli vatandaşlar için de imza aşamasında projeleri olduğunu belirten Arslantaş, “Şu anda Öz Kayseri İnşaatın, 2 noktada 400 konutluk projeleri devam etmekte. 1. Etapta İldem Tuvalkent projemizde, 4 bloğumuzu İnşallah Temmuz ayının ortalarına kalmadan teslim edeceğiz. Geri kalan 2 bloğumuzu da önümüzdeki sene Nisan ayına kadar teslim etmeyi planlıyoruz. Hali hazırda yine Serkent bölgesinde, yine 3 bloklu projemiz devam etmekte. Bunu da İnşallah 24 ay içerisinde teslim edeceğiz. Şu anda görüşme aşamasında olduğumuz villa projeleri ve yine daha ufak bazda, dar gelirli halkımıza hitap edecek projelerimizin de şu anda çalışmalarını yapıyoruz. Sözleşmeleri imzaladık ve projelendirdiğimiz zaman da halkımızla paylaşacağız” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 14:10
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    RTÜK heyeti Kore'de
    1. RTÜK heyeti Kore'de
    2. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız:..
    3. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız:..
    4. Bakan Soylu’dan DHKP/C’nin sözde..
    5. DGS giriş belgeleri erişime açıldı
    6. AÜ’de Orta Asya’dan Anadolu’ya..
    7. ANALİZ - Doğu Akdeniz enerji denklemi..
    8. Samsun TSO genç girişimcilerden “Yeni..
    9. Merkezefendi ücretsiz yaz spor..
    10. Ticaret Bakanı Pekcan, Bağdat’ta..
    11. Şehit polis memuru muammer ateş için..
    12. Atletico Madrid'e Real Madrid'den..
    13. 183 Genç hukukçu yemin edip kep..
    14. Kahramanmaraş'ta aranan 2 terör..
    15. Marmaray her anlamda kazandırıyor
    16. Zonguldak’da patpat kazası : 1 ölü,1..
    17. İkinci sondaj gemisi Akdeniz'e yola..
    18. CHP'li Ünsal'dan şehir hastanesi..
    19. "PKK ve FETÖ aynı yerden emir..
    20. Adanalı gazeteciler kök hücre..
    21. Samsun’da DEAŞ’tan 1 kişiye adli..
    22. FETÖ şüphelisi adli kontrol şartıyla..
    23. Yaz aylarında içinizi serinletecek bir..
    24. Aydın’da gergedan böceği bulundu
    25. Binali Yıldırım’dan..
    26. En uzun günde fırsatlarla dolu..
    27. DTO’de Suudi Arabistan’a ihracatı..
    28. Çipras’ın burnu havada!‘Ege’de..
    29. Milli karateciler Tokyo 2020 için..
    30. 2019 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) giriş..
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Erol Mütercimler'den Binali Yıldırım hakkında skandal sözler!
    Erol Mütercimler'den Binali Yıldırım hakkında skandal sözler!
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"

    Günün Karikatürü

    20 Haziran 2019
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!