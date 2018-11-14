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Bakan Kurum: Yüksek binaların takipçisi olacağız

Geçmişte yüksek binaların ihtiyaç olduğunu, ancak şimdi şehrin silüetini bozduğunu ifade eden Murat Kurum, "Yüksek binaları istemiyoruz. Bunun takipçisiyiz ve bu noktada yüksek bina yapılmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi.

14 Kasım 2018 Çarşamba 19:47
Bakan Kurum: Yüksek binaların takipçisi olacağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, AA Editör Masası'nda soruları cevapladı.

"5-5,5 milyon konutun dönüşmesi gerekiyor"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Bugün için 5-5,5 milyon konutun dönüşmesi gerekiyor. 2025'te 7,5 milyon yapıya ulaşıyor. Bizim bunları bir an önce dönüştürmemiz şart. Kentsel dönüşümde stratejimiz şu, kesinlikle imar artışı olmayacak, imar artışı olacaksa eğer yüzde 20-25’i geçmeyecek. Ülkemizin şehirlerinin önümüzdeki 50 yılını planlamak istiyoruz." dedi.

"Yüksek bina yapılmasına müsaade etmeyeceğiz"

Kentsel dönüşümü yapacak firmanın teknik ve mali yeterliliğinin olması gerektiğini vurgulayan Kurum, "Belediye başkanlarımıza şunu söylüyoruz, yüksek katlı bina kesinlikle istemiyoruz. Bunun takipçisiyiz ve bu noktada yüksek bina yapılmasına müsaade etmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Plastik poşetlerden 25 kuruş alınacak

"Sıfır atıkla ilgili önemli bir düzenleme yapıyoruz, buna teşvik getiriyoruz, depozito uygulaması getiriyoruz" diyen Bakan Kurum, "Şu anda kişi başı plastik poşet kullanımı 440 adet… Hedefimiz plastik poşet kullanımını azaltmak. Hedefimiz 2019’da 90’a 2025’te ise 40 adede düşürmek" şeklinde konuştu.

81 İLDE EN AZ BİR MİLLET BAHÇESİ

Kurum, "Hedefimiz 81 ilde en az bir millet bahçesi yapmak. Sadece İstanbul'da yapılan millet bahçeleriyle kişi başı yeşil alan miktarını yüzde 10 artırıyoruz." dedi. Kurum, Ankara'da yapılan millet bahçeleriyle kişi başına düşen yeşil alan miktarının yüzde 7-8 artacağını açıkladı.

"Hafta sonu 5 Millet Bahçemizi açacağız"

İstanbul'a 1,5 milyon metrekare yeşil alan kazandıracaklarını açıklayan Kurum, "İstanbul'da 5 millet bahçemizi hafta sonu Cumhurbaşkanımızın katılımıyla açacağız." dedi.

İmar barışı

İmar barışı ile ilgili bilgileri de paylaşan Kurum, "Bugüne kadar yaklaşık 8 milyon 600 bin vatandaşımız uygulamadan faydalandı. Beklentimiz, yaklaşık 14-15 milyon vatandaşımızın faydalanması."

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 19:47
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