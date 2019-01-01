Yüksek aidat kirayı düşürdü

Kira artışlarında yüzde 27 olarak uygulanan tavan artış oranının yüzde 16’ya indirilmesine dair düzenlemenin geçen ay TBMM’de kabul edilmesiyle rahat bir nefes alan kiracılar, şimdi de site ya da apartman yönetimleri tarafından tebliğ edilen zamlı aidat yüküyle karşı karşıya kaldı. Çareyi ev sahiplerinin kapısını çalmakta bulan kiracılar farklı tekliflerle maliyetleri aşağıya çekmeye çalışıyor.

Enflasyon kararı sevindirmişti

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından geçtiğimiz aylarda açıklanan Yeni Ekonomi Programı’na dahil edilen yeni düzenlemeyle kira fiyat artış oranlarında baz alınan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yerine Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) kullanılmasının gündeme gelmesiyle sevinen kiracılar, ikinci adımda ise açıklanan yıllık enflasyon rakamlarına göre kira sözleşmelerini ev sahipleriyle bir araya gelip sözleşmelerini güncellediler. Kira artış oranlarında baz alınan 12 aylık ortalama ÜFE’de yüzde 27, TÜFE’de ise yüzde 16,33 şeklinde oldu. TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen Torba Yasa’daki madde ile yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedelinin, bir önceki kira yılında Tüketici Fiyat Endeksi’ndeki (TÜFE) 12 aylık ortalamalara göre değişim oranını geçemeyeceği hükmü yer alınca, bin liralık kirada 270 lira olan tavan artış oranı 110 lira azalarak 160 liraya indirilmiş oldu.

Sevinç kısa sürdü

Meclis’ten geçen ve yürürlüğe giren uygulamadan sonra uzlaşan mülk sahipleri ile kiracılar ocak ayında kendilerine ulaşan yüksek oranlı aidat zamları karşısında bir kez daha randevulaştı.

Ev sahiplerine 3 teklif

Kiracılar, kira ödemelerinin yanı sıra, elektrik, su, doğalgaz faturaları ile aidat bedellerine göre harcama planı yaparak ilerledikleri için gelen fahiş orandaki aidat zamları ile hesap pusulası şaşınca soluğu ev sahiplerinin yanında almaya başladı. Onlara sundukları tekliflerde ya aidat zammını birlikte karşılama ya da kiraya zam yapmamayı öneriyor. Yeni kiracı adayları ise kira bedellerinin düşürülerek anlaşmaya varılmasını talep ediyor.

İstanbul’un farklı semtlerinde sitelerin büyüklüğüne ve sunulan hizmetlere göre aidat bedelleri de değişiklik gösteriyor. Apartman dairelerinde aidat bedelleri 100 liradan başlarken, site içerisindeki 1+0 tipi dairelerin kirası bin lira, aidatı ise 250 lira seviyesinde.

Kiracı da mülk sahibi de itiraz ediyor

Aidat değerleri; lokasyona, sosyo-ekonomik seviyeye, oda tipine ve konut fiyatlarına bağlı olarak değişkenlik gösterirken kiracılar da ev sahipleri de makul seviyede zam yapmayan yönetimlere itirazda bulunuyor. Bazı markalı projelerin konutlarında ise döviz cinsinden toplanan aidatlarda TL’ye dönülmesi talebi öne çıkarken, kira değeri kadar aidatı da düşük yerlerde oturma niyetinde olanlar yeni konut arayışına giriyor.