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Genel müdürlük hayali suya düştü! Yüklü miktar borç ile sarsıldı

İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde, tekstil işçisi olarak çalışan bir kadın, adına kurulan paravan şirketle 500 bin lira borçlandırıldı. ‘’Genel müdürlük hayali bana pahalıya patladı’’ diyerek, başından geçenleri anlattı.

23 Mart 2019 Cumartesi 11:38
Genel müdürlük hayali suya düştü! Yüklü miktar borç ile sarsıldı

İddiaya göre, tekstil işçisi Hanife Aksu (42), çalıştığı işyeri sahibinin, bir şirketi için yaptığı genel müdürlük teklifini kabul etti. 2015 yılında kurulan şirkette 1 gün bile genel müdür olamayan Aksu, 3 yıl sonra adına kurulan paravan şirketle borçlandırıldığını öğrendi. Yaklaşık 500 bin lira borç şoku yaşayan Aksu, “Genel müdürlük hayalleri bana pahalıya patladı" dedi.

"Genel müdürlük hayali bana pahalıya patladı''

Hanife Aksu başından geçenleri şöyle anlattı:

"Sultangazi'de bir işyerinde çalışıyordum. İşyeri sahibi Murat beyin yanında 1 sene çalıştım. Daha sonra başka bir iş yapmaya çalıştım. Oradan ayrıldım. İş bulamadım, tutturamadım. Sonra Murat Bey bana, şirketin genel müdürlüğü teklifi ile geldi. Ben de işsiz olduğum için, sonuçta 'bu da bir genel müdürlük. Sekreterliğin bir üstü' dedik. O yüzden kabul ettim. 2015 Aralık ayında bir şirkete genel müdür olarak tayin edildim. Bunun için bir imza atmam gerekiyordu. İmzamı attım. Daha sonra bu şirket 3 ay ortada yoktu. Sorup, soruşturduğumda, araştırdığımda 'tadilat olacak', 'cenazemiz var' vs. diyerek beni 1 sene oyaladılar. En sonunda 'şu an şirketi işletmiyoruz' dediler. Bu yüzden de hiçbir şekilde şirketi göremedim, yanından bile geçemedim. Genel müdürlük hayali bana pahalıya patladı" diye konuştu.

“Şirket işlemiyor'' dediler

Hanife Aksu, "5 ay sonra bana vergi dairesi başta olmak üzere çeşitli kurumlardan evraklar gelmeye başladı. Bana gelen evrakları şirkete genel müdür olmam yönünde teklifte bulunan Murat beye gösterdiğimde, bana ''senden önceki genel müdüre ait bir borç. Fakat o şahıs ortada olmadığı için ve senin adın, adresin olduğu için bu evraklar sana geliyor. Bu yüzden hiçbir şekilde korkmana gerek yok. Çünkü şu anda bu şirket işlemiyor' dedi ve ben buna inandım. 1 sene önce bana para cezası yazılı bir kağıt geldi. Ben bunu tekrar Murat beye götürdüğümde bu sefer de 'sakın bunu ödeme. Seninle alakası yok'' dedi.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 11:38
  1. Gaziosmanpaşa
  2. İstanbul
  3. Borçlanma

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