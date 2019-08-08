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Yukatel Denizlispor'da hazırlıklar sürüyor

Teknik Direktör Yücel İldiz: "En az üç oyuncuya daha ihtiyacımız var"

08 Ağustos 2019 Perşembe 11:49
Yukatel Denizlispor'da hazırlıklar sürüyor

DENİZLİ (AA) - Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Yücel İldiz, en az üç oyuncuya daha ihtiyaçlarının bulunduğunu söyledi.

Yeşil-siyahlılar, yeni sezon hazırlıklarını, Teknik Direktör Yücel İldiz yönetiminde, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde sürdürdü.

Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, pas organizasyonlarıyla devam etti. Futbolcular birli, ikili ve üçlü çalışmaların yanı sıra topla baskı çalışması yaptı.

Yücel İldiz, antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Süper Lig'de işlerinin daha da zor olduğunu bildiklerini, yeni sezona az bir süre kala takımı en iyi şekilde hazırlamak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Takım yapılanması anlamında transfer komitesinin 24 saat çalıştığını dile getiren İldiz, şunları söyledi:

"Bu işler hiç kolay olmuyor. Sahada elimizden geldiğince takımı hazır hale getirmeye çalışıyoruz. Şu anda çok önemli mevkilerde en az üç oyuncuya daha ihtiyacımız var. Camia olarak bu kadar kısa süre içerisinde gerçekten çok fazla şey başardığımızı zannediyorum. Ancak hala çok eksiğimiz var kabul etmek lazım. Süper Lig’in bir gerçeği var; ligdeki hedeflerimizi yakalamak, çağdaş futbol oynamak, kazanma alışkanlığı kazanmak için ciddi bir kadronuzun olması gerekiyor. Burada biz biraz geç kaldık. Lig devam ederken transfer döneminde bu eksikliklerimizi tamamlamaya çalışacağız. Tamamlamak da zorundayız."

Sahada iyi bir Denizlispor izlettirmek istediklerini vurgulayan İldiz, "Kamuoyunun bizden beklentisi çok fazla. Transfer şampiyonuymuşuz gibi gösteriliyor ama o iş öyle değil. Alternatif olarak aldığımız isimler de var. Transfer döneminde eksikliklerimizi gideririz diye düşünüyorum. Yarın Altay ile son bir hazırlık maçımız var. Şu an saha içi ve saha dışı yapılandırmamızı devam ettirmeye çalışıyoruz. En iyi Denizlispor'u sahada göstermeye çalışacağız. Ancak bu konuda zamana ihtiyacımız var." diye konuştu.


- "Elimden gelen bütün katkıları yapmak istiyorum"


Yeşil-siyahlı ekibin Trabzonspor'dan transfer ettiği Hugo Rodallega da takım olarak iyi bir çalışma dönemi geçirdiklerini ifade etti.

Denizlispor'a çok iyi niyetlerle geldiklerini dile getiren Rodallega, şunları kaydetti:

"Burada elimden gelen bütün katkıları yapmak istiyorum. Takım arkadaşlarımla elimizden gelen her şeyi yapacağız ve Denizlispor'u hak ettiği sıralara taşımaya çalışacağız. Ligin ilk haftasında Galatasaray ile çok önemli bir maç yapacağız. İlk maçımız, lige ilk maçı kazanarak başlamak istiyoruz. Elimizden geleni ortaya koyup kendi seviyemizi de göstermek istiyoruz."

Gollerine yeni takımında da devam etmek istediğini dile getiren Rodallega, "Zaten buraya gelirken bütün amacım bütün isteklerim burada gollerime devam edebilmekti. Kulüp de beni bu yüzden buraya transfer etti. Yapabildiklerimi biliyorlar. Ben de elimden geleni takımım için yapmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 11:49
  1. antrenman
  2. Futbol
  3. hazırlık

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