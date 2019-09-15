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Yukate Denizlispor - Konyaspor maçının ardından

0 mağlup oldu.

15 Eylül 2019 Pazar 22:49
Yukate Denizlispor - Konyaspor maçının ardından

0 mağlup oldu.


Maçın ardından her iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında konuştu. ‘Milli maç arasının ardından iyi başlamak istiyorduk’ diyen Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, “Konyaspor maçının zor olacağını biliyorduk. Bu anlamda hazırladık. İlk yarı dengede gitti. Karşılıklı pozisyonlarımız vardı. Beklenmedik bir gol yedik. Hamleler yaptık ama çok istediklerimizi yapamadık. Niyetimiz, mücadelemiz iyiydi. Konyaspor’u tebrik ediyorum. Bizim adımıza beklenmedik mağlubiyet. Bunlar futbolun içinde var. Seyircimize çok teşekkür ediyorum. Ligin yenisiyiz ama her zaman yenmekte var, yenilmekte var. Mağlup olduk üzgünüz. Yarın sabah idmanımızın ardından önümüzdeki maça bakacağız” dedi.


Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman ise, “Geçen senenin şampiyonu bir takımla karşılaştık. Süper Lig’in son şampiyonunun kendi sahasında yenmiş, gol yememiş, seyircisi ile beraber, enerjik bir takım ile oynadık. İşimiz kolay değildi. Denizlispor moral açısında en yukarıda ise, biz güçlü gözükmüyorduk. Kaybetmiyorduk ama kazanma ile ilgili sıkıntımız vardı. İlk yarı her iki takımda öne geçecek fırsatları yakaladı. Öne geçtikten sonraki süreç biraz daha kırılgan oldu. Öne geçtikten sonra tekrar oyunu, kendi oyunumuza çevirmek için oyuncularımız yaptıkları mücadele 3 puan kadar değerliydi. Denizlispor’a Süper Lig hayırlı olsun” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 22:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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