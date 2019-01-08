Yakınlarını zengin eden CHP'li Başkanın savunmasına kimse inanmadı

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın yakınlarının jet hızıyla zenginleşmesi, Belediye Meclisi’ni de karıştırdı. İddialar, dün meclisteki toplantıda AK Partili üyeler tarafından Başkan Ali Kılıç’a soruldu. Meclis’te ilk olarak AK Partili üye Adem Göktaş söz aldı. Ali Kılıç’ın kardeşi Dursun Kılıç’ın malvarlığının hızla artmasını gündeme getiren Göktaş, başkanın basın toplantısı düzenleyip soru cevap şeklinde belgelerle kamuoyunu aydınlatması gerektiğini ifade etti.

Ticari faaliyet yok

Göktaş, şöyle konuştu: “Sayın Başkan Maltepe meydanında yaptığı konuşmada ailesinin ve yakınlarının edinmiş olduğu gayrimenkullerle ilgili yalanlama yapmadı, yani doğruluğunu onayladı. Buna karşın 100 yıldır ticaret yaptıklarını, ailesinin Almanya’ya giden ilk kafileden olduğunu söyledi. İnternetten Ali Kılıç kimdir diye sorgulattığımda karşıma, 1964’te Tunceli’de doğduğu, 1980’de yurt dışına gittiği, Almanya’da öğrenimini tamamlarken gazeteciliğe başladığı, sosyal kültürel faaliyetlerde bulunduğu çıktı. Hiçbir ticari faaliyeti yazmıyor sayın başkanın.”

Dekontları gösterin

“Başkan Maltepe meydanda 'Bunlar ilk değil, aynı şeyler 2014’te malum çevrelerce yine yapılmıştı, Alman ajanlığımdan bahsedilmişti, onlarla hesaplaştım. Bunu söyleyenlerle de hesaplaşacağım' dedi. Soruyorum, 2014’te size Alman ajanı diyenlerle ne gibi yargısal bir faaliyette bulundunuz. Kimi ne kadar tazminata mahkum ettiniz, hapis cezası aldı? Malum çevreler kim? Bunu açıklayın, kamuoyu bilsin. Yurt dışından Türkiye’ye getirdiğiniz para ile gayrimenkul aldıysanız, bu paranın nasıl, ne yolla geldiğini açıklayınız. Banka dekontlarını gösterecek misiniz?”

Açıklamak zorunda değilmiş

AK Parti Grup Başkanı Ufuk Yıldız da 2014 sonrasında ani bir zenginleşme yaşandığına dikkat çekerek, Kılıç’ın yakınlarının 2014 sonrası edindiği malvarlıklarını tarihler eşliğinde paylaştı. Başkan Ali Kılıç'ın “O belgeyi ortaya çıkaran arkadaşlarımız keşke 2014 öncesi yaptıklarımızı da yazsaydı sevinirdik” demesi üzerine Yıldız da “O halde siz açıklayın sayın başkan, kamuoyunu aydınlatın” diye karşılık verdi. Kılıç bu teklifi, “Ben 2014 öncesinde edindiğim malvarlığımı açıklayarak kimseye saygısızlık yapmak zorunda değilim” diyerek reddetti.

Belge var dedi gösteremedi

2014 yılında başkan adayı olduktan sonra “Benim param yok, ben zengin biri değilim, ne yapacaksak beraber yapacağız” diyen Başkan Ali Kılıç, dün ise aileden zengin olduğunu anlattı. Ailesinin Almanya’da ticaretle uğraştığını iddia eden Kılıç, parayı yurtdışından havale ile getirdiklerini iddia etti. Belediye Meclisinde iddialara karşı hiçbir belge sunamayan Ali Kılıç, AK Partili üyelere “Yukarı makam odama gelin, belgeleri göstereyim” dedi. Randevu alarak Kılıç’ın makamına çıkan meclis üyeleri sonuç alamadı. AK Partili üyeleri 1 saat 38 dakika kapısında bekleten Kılıç, hiçbir belge paylaşmadı. (Yeni Şafak)