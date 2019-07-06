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Yük treni yolu kapatınca yolcu treni seferini tamamlayamadı

Afyonkarahisar’da raydan çıkan yük treninin yolu kapatmasından dolayı Konya-İzmir seferini yapan yolcu treni seferini tamamlayamayarak yolda kaldı.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 10:56
Yük treni yolu kapatınca yolcu treni seferini tamamlayamadı

Afyonkarahisar’da raydan çıkan yük treninin yolu kapatmasından dolayı Konya-İzmir seferini yapan yolcu treni seferini tamamlayamayarak yolda kaldı. Yolcular otobüs ve minibüslerle Uşak’tan, İzmir’e nakledildi.


Edinilen bilgilere göre, olay, Afyonkarahisar’ın Çobanlar- Çay İlçesi arasında raydan düşerek yolda kalan bir yük treni yolu kapattı. Yolun kapanmasıylaKonya-İzmir seferini yapan yolcu treni ilerleyemeyince yolda kaldı.


Olayın ardından harekete geçen TCDD Müdürlüğü yolcuları önce otobüs ve minibüslerle Uşak’a getirdi. Ardından İzmir’e gidecek olan yolcular Uşak Tren Garı’ndan yine araçlarla İzmir’e nakledildi.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 10:56
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