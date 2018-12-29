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Yük treni panelvana çarptı: 5 kişi yaralandı

Denizli'nin Honaz ilçesinde, yük treninin panelvana çarpması sonucu 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

29 Aralık 2018 Cumartesi 23:34
Yük treni panelvana çarptı: 5 kişi yaralandı

Denizli'den Afyonkarahisar yönüne giden DE 33 026 sefer sayılı yük treni, Kaklık Mahallesi'ndeki kontrolsüz hemzemin geçitte Hasan Çalışkan yönetimindeki 20 ZR 070 plakalı panelvana çarptı.

Aracı demir yolu üzerinde sürükleyen yük treni, 150 metre sonra durabildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Hasan Çalışkan, araçta bulunun Ahmet ve İsmail Çalışkan ile Mehmet Taş ve Vedat Besim yaralandı.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 23:34
  1. Denizli
  2. Afyon
  3. honaz

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