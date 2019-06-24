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Yük treni minibüse böyle çarpmış

Mersin’in Tarsus ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 2’si ağır 4 kişinin yaralandığı tren kazasının görüntüleri ortaya çıktı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 17:36
Yük treni minibüse böyle çarpmış

Mersin’in Tarsus ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 2’si ağır 4 kişinin yaralandığı tren kazasının görüntüleri ortaya çıktı.


Edinilen bilgiye göre, Adana-Mersin seferini yapan yük treni, Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi’ndeki hemzemin geçitte, karşıya geçmeye çalışan 63 LZ 951 plakalı minibüse çarptı. Kazada, içerisinde Suriyeli tarım işçilerinin bulunduğu bildirilen minibüsteki yolculardan 1’i olay yerinde hayatını kaybederken, ikisi ağır 4 kişi yaralandı.


Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde raylar üzerinde motoru duran minibüs sürücüsünün araçtan inip kaçması ve yük treninin araca çarpması yer alıyor.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 17:36
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