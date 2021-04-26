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Biyografi Yuh-jung Youn kimdir? Yuh-jung Youn nerelidir? 93. Akademi Ödülleri
Biyografi

Yuh-jung Youn kimdir? Yuh-jung Youn nerelidir? 93. Akademi Ödülleri

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi) tarafından bu yıl 93'üncü kez düzenlenen Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. En iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü kazanan Yuh-jung Youn oldu. Yuh-jung Youn aynı zamanda Minari filminin oyuncusu idi. Peki Yuh-jung Youn kimdir? Yuh-jung Youn nerelidir?

Yeniakit Publisher
2021-04-26 08:23:00 - 2021-04-26 08:24:22
Yuh-jung Youn kimdir? Yuh-jung Youn nerelidir? 93. Akademi Ödülleri

Güney Koreli Yuh-Jung Youn Pazar gecesi tarih yazdı ve Lee Isaac Chung'un Amerikan filmi “Minari” deki yaramaz ama bilge büyükanne Soonja rolüyle yardımcı aktris Akademi Ödülü'nü kazandı. Youn Yuh-jung19 Haziran 1947 tarihinde Güney Kore’de doğdu. Film ve dizi alanında yaklaşık olarak 50 yıldır çalışmaktadır. Daha çok Woman of Fire (1971), The Housemaid (2010), The Taste of Money (2012) ve The Bacchus Lady (2016)'den bilinir

Youn, Akademi Ödülleri'nin 92 yıllık tarihinde oyunculuk için Oscar'a aday gösterilen ilk Güney Koreli sanatçı ve şimdi de kazanan ilk kişi. Miyoshi Umeki'nin 1958'de "Sayonara" ile kazandığı altmış yıldan fazla bir süre sonra, destek kategorisinde kazanan Asya kökenli ikinci aktris.

73 yaşındaki çok yönlü Youn, ünlü film ve televizyon kariyerinin 50 yıl önce yönetmen Kim Ki-young'un cüretkar rolleriyle başladığı memleketinde yaşayan bir isim. Onun sinema çalışmaları, Oscar ödüllü Bong Joon Ho gibi film yapımcılarının hayranlarını yarattı ve “Parasite” geçen yıl en iyi film de dahil olmak üzere dört Akademi Ödülü kazandı.

Ancak yıllar önce, kariyeri yükselişte olan Youn, genç bir aile yetiştirmek için Amerika'ya taşınmak için oyunculuk yapmayı bıraktı. Boşandıktan sonra Florida'da bir süpermarkette çalışmayı düşündü. 38 yaşında The Times'a emeklilikten çıkmaya karar verdi ve Güney Kore eğlence endüstrisinde yıldız olmaya devam etti.

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