Yuh artık! Suud yönetimi 88 yaşındaki Suriyeli âlimi...

Suudi Arabistan'ın, ülkedeki Suriyelilere yönelik tutuklama kampanyası yürüttüğü bildiriliyor.

Suudi Arabistan'da hapsedilen din adamları, akademisyenler ve diğer kişilerle ilgili yaptığı haberlerle bilinen "Fikir Tutukluları" hesabının aktardığı bilgilere göre, Riyad yönetimi, 88 yaşındaki İslam alimi Salih eş Şami'yi tutukladı. Suriye'nin başkenti Şam'ın Duma ilçesinde doğan İslam alimi Eş Şami, yıllardır Suudi Arabistan'da yaşıyordu.

Salih Eş Şami, uzun süreler hadis ve siyer alanlarında eğitimler vermiş ve siyasetten uzak bir hayat sürmekteydi.

İslam alimi Salih eş Şami'nin çok sayıda telif ettiği eser bulunuyor. Bunlardan en fazla bilinenlerin "El-Vecîz fi's-Sünneti'n-Nebeviyye" ve "Meâlimu's-Sünneti'n-Nebeviyye" adlı iki eser olduğu belirtiliyor.