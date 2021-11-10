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Avrupa Yuh artık! İsveç, cinsiyet değiştirme yaşını 12'ye indiriyor!
Avrupa

Yuh artık! İsveç, cinsiyet değiştirme yaşını 12'ye indiriyor!

Sapkınlığı dibine kadar yaşamayı kendine şiar edinen İsveç şimdi de çocuklara göz dikti. Pedofili sapık ülkenin Sosyal İşler Bakanlığı'nın sunduğu tasarı, 12 yaşından itibaren çocukların ulusal nüfus kaydında yasal cinsiyet değişikliği için başvuruda bulunmalarına izin veriyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 15:19:00 - 2021-11-10 15:21:28
Yuh artık! İsveç, cinsiyet değiştirme yaşını 12'ye indiriyor!

Her türlü sapkınlığın artık normal karşılandığı batı fikir anlatışı her geçen gün daha da harlanıyor. AB üyesi İsveç'te hazırlanan yeni tasarıya göre 12 yaşından itibaren çocukların ulusal nüfus kaydında yeni yasal cinsiyet başvurusunda bulunması için vasilerin onayı yeterli olacak, sağlık makamlarının herhangi bir muayenede bulunması ya da temas kurması şartı aranmayacak.

Halihazırdaki sapkın uygulamada 18 yaşından itibaren yapılabilen yasal cinsiyet değişikliği için doktor onayı gerekiyordu.

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