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10 Kasım'da 'Kemalpaşa' tatlısı paylaştı, tutuklandı!

Son günlerde şiddetini arttıran kemalist tutuklamalar hız kesmeden devam ediyor. Mustafa Kemal'in öldüğü 10 Kasım'da sosyal medya hesabından 'Kemalpaşa' tatlısı paylaşan genç "Atatürk'e hakaret" bahanesiyle tutuklandı.

13 Kasım 2018 Salı 14:24
10 Kasım'da 'Kemalpaşa' tatlısı paylaştı, tutuklandı!

Mustafa Kemal’e hakaret bahanesiyle yapılan tutuklamalar hız kesmeden devam ediyor. Fikir özgürlüğünün bir kenara bırakıldığı haksız kemalist tutuklamalar vicdanları yaralamaya devam ediyor. Edirne’deki 10 Kasım törenlerinden “Atatürk ilah değildir” dediği için çıkarıldığı mahkemece tutuklanan üniversite öğrencisi Emine Şahin’den sonra şimdi de Uğur Koç adlı genç hakkında bu kadarına da pes dedirten bir karar verildi.

Espri yaptı, tutuklandı!

10 Kasım’da sosyal medya hesabından "Kemalpaşa” tatlısı paylaşan Uğur Koç isimli Müslüman genç, Atatürk'e hakaret ettiği bahanesiyle tutuklanarak Kandıra Cezaevine konuldu.

Uğur Koç, 10 Kasım'da sosyal medya hesabından, "Dün akşam yediğim Kemal Paşa'yı rahmetle anıyorum" diyerek Kemal Paşa tatlısı olarak bilinen tatlının görselini paylaştı.

Uğur Koç , bu paylaşımından dolayı "Atatürk'e hakaret"ten tutuklandı.

Müslümanlara hakareti görmeyen yargı!

Sokaklarda; "İmam Hatipleri kapatalım, Hocaları ve müritleri asalım!" şeklinde slogan atarak Müslümanları hedef gösteren Kemalist azgınları görmeyen yargının, basit bir espriden dolayı, Uğur Koç adlı genci tutuklaması tepki çekti.

Yargı kimlere emanet... Emine Şahin’i tutuklayan hakim bakın kim çıktı!

Kemalistler cinnet geçirdi! "Kapatalım İmam Hatipleri, asalım bütün hocaları"

Duyarlı Müslümanları imha timi harekete geçti... Provokasyona dikkat!

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 14:24
  1. Edirne
  2. Atatürk
  3. hakaret
  4. uğur koç

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