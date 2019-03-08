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Yufkacıya tüfekli ve bıçaklı saldırı: Çok sayıda yaralı var

Elazığ'da, yufkacı dükkanına düzenlenen tüfek ve bıçaklı saldırıda 1i ağır 4 kişi yaralandı. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

08 Mart 2019 Cuma 06:32
Yufkacıya tüfekli ve bıçaklı saldırı: Çok sayıda yaralı var

Elazığ'da silhalı bir kavga yaşandı.

Olay, akşam saatlerinde İzzet Paşa Mahallesi Hacı Kaya sokakta bulunan yufkacıda meydana geldi. İddiaya göre, kimlikleri belirsiz kişiler, yufkacı E.Ç.'ye pompalı tüfek ve bıçakla saldırdı. Saldırıda, iş yeri sahibi E.Ç. tüfekle vurulurken, yanında çalışan 3 kişi de bıçaklandı. Yaralı 4 kişi, ihbarla gelen sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı.

Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 06:32
  1. Elazığ
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