YUDER, Uluslararası Öğrenci Buluşması finaline katıldı

Yunus Emre Uluslararası Öğrenci Derneği (YUDER) 20 farklı ülkeden 45 öğrenci ile UDEF tarafından İstanbul’da gerçekleştirilen finale katıldı.

Cuma akşamı doğru yola çıkan YUDER grubu sabah erken saatlerinde İstanbul’a ulaştıktan sonra buranın önemli ve tarihi yerlerini ziyaret etti. Öğrenciler, geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılan Çamlıca Camii ve Miniatürkü de ziyaret etti. Ardından 51 ülke ve 91 şehirde “Doğudan Batıya Adil Bir Dünyaya” sloganı ile başlayan 12. Uluslararası Öğrenci Buluşmaları final programına katıldı. Programda uluslararası öğrencilerin gerçekleştirdikleri dans gösterileri büyük ilgi gördü.

YUDER grubu bu güzel programa katılabildikleri için memnun olduklarını dile getirdi.