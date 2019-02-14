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Yücel’den, İncekum’a düğün salonu, Okurcalar’a park müjdesi

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel,İncekum’a düğün salonu, Okurcalar’a park müjdesi verdi.

14 Şubat 2019 Perşembe 12:13
Yücel’den, İncekum’a düğün salonu, Okurcalar’a park müjdesi

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel,İncekum’a düğün salonu, Okurcalar’a park müjdesi verdi.


Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, mahallelerin ihtiyaçlarını karşılama noktasında projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Okurcalar, İncekum ve çevre mahallelere düğün salonu müjdesini veren Yücel, “İncekum Mahallemizde vatandaşlarımızın her türlü sosyal ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir düğün salonu inşa edeceğiz. Projesini hazırladık, ihalesini 8 Ocak’ta gerçekleştirdik. 1.5 Milyon TL’ye bitirilecek olan merkezdeki Eşgilik Düğün Salonumuz tarzında yarı açık hizmet verecek düğün salonumuzu hem İncekum bölgesinin hem de çevresindeki mahallelerimizin beklentilerini karşılayacak şekilde tasarladık. İnşallah en kısa zamanda inşaatına başlayıp, bölgenin hizmetine sunacağız” dedi.



Okurcalara 4 dönümlük park


Başkan Yücel, “Okurcalar’a D-400 kenarı Kapalı Pazar Alanı çaprazına 4 dönümlük bir alana çok büyük bir park yapıyoruz. Basket sahası, mini futbol sahası, fitness aletleri, çocuk oyun grupları ve dinlenme alanları olan parkımızın projesi hazır. Park ve yeşil alanlarımızın arttırılmasına çok önem verdik. Bölgede yeşil alanların sayısını eskiye oranla 3 kat arttırdık” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 12:13
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