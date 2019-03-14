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Yücel Yılmaz’dan Tıp Bayramı ziyareti

Cumhur İttifakı AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, "14 Mart Tıp Bayramı" nedeniyle Atatürk Şehir Hastanesi’nde sağlık çalışanları ile bir araya geldi, günün anısına çiçek hediye etti.

14 Mart 2019 Perşembe 17:35
Yücel Yılmaz’dan Tıp Bayramı ziyareti

Cumhur İttifakı AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, "14 Mart Tıp Bayramı" nedeniyle Atatürk Şehir Hastanesi’nde sağlık çalışanları ile bir araya geldi, günün anısına çiçek hediye etti.


Sağlık çalışanlarının insanüstü gayretlerinin kendileri için iftihar kaynağı olduğunu söyleyen Cumhur İttifakı AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, "Yalnız değilsiniz, iyi ki varsınız. Hayatın her noktasında insanımıza destek oluyorsunuz. Sizler şehrimizin güvencesisiniz. İnsanı yaşatmayı, insanlığa daha nitelikli bir yaşam sunmayı amaç edinen bu saygın ve onurlu mesleği büyük özveriyle yerine getiren tüm tıp çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı içten duygularımla kutluyor başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum" dedi.


Yücel Yılmaz’ı ağırlayan Başhekim Uzman Doktor Adil Ozan Gökuç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Başkanımızın ziyaretleri bizleri gururlandırdı. Kendisinin selamını hastanemizde görev yapan tüm sağlık çalışanlarına ileteceğim" dedi.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 17:35
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