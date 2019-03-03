Yücel Yılmaz, gençlerle buluştu

Seçim çalışmalarına devam eden Cumhur İttifakı AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, gençlerle bir araya geldi.

Hasan Basri Çantay Gençlik Merkezi’nde gençlerin konuğu olan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, “Gelin bu şehri birlikte yönetelim. Benim bir fikrim var diyen tüm gençlerimize kapım her zaman açık” dedi.

Gençlerin ilgi ve coşkusu karşısında müthiş bir enerji depoladığını söyleyen Yücel Yılmaz, “Sizin gibi pırıl pırıl ve coşkulu gençlerle bir arada olmak bir siyasetçinin en büyük vitamini” dedi.

Demokrasiye sahip çıkan, özgüveni yüksek, vatan ve bayrak bilincine sahip gençler sayesinde Türkiye’nin çok güçlendiğini söyleyen Yücel Yılmaz, “Sizlerin Türkiye ve dünyada yaşanan meseleleri çok iyi analiz edip iyi anlatmanız gerekiyor. Dünya meselelerini iyi anlayıp yerel düşünüp sonuca ulaşmanız lazım. Çünkü Yeni Türkiye sizlerin omuzlarında yükselecek” diye konuştu.

Kendisinin de genç bir siyasetçi olduğunu ve gençleri iyi anladığını, talep ve beklentilerini bildiğini ifade eden Yücel Yılmaz, “Sizler için hayata geçirmeyi planladığımız, hayal ettiğimiz birçok proje var. Ama önceliğimiz geleceğiniz için, iş için kaygınızın olmadığı bir Balıkesir’i omuz omuza sizlerle birlikte inşa etmek. Sizden beklentimiz yaşadığınız şehrin yönetiminde bizlere yardımcı olmanız, fikir ve projeler geliştirmeniz. En büyük destekçiniz olduğumu kapımı her çaldığınız da göreceksiniz” şeklinde konuştu