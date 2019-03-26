Yücel Yılmaz, "Erdek hizmet belediyeciliğine oy verecek"

Seçim çalışmalarına Erdek’te devam eden Cumhur İttifakı’nın Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, "Erdek kararını vermiş, Cumhur İttifakı diyor. Erdek bu seçimlerde siyasete değil işin ehline, hizmet belediyeciliğine oy verecek" dedi.

Cumhur İttifakı AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, seçim çalışmaları kapsamında Erdek’teydi. Narlı ve Ocaklar mahallelerinin yanı sıra Erdek’in merkezinde de vatandaşlarla buluşan Yücel Yılmaz, büyük bir sevgi ve ilgiyle karşılandı. Erdek’in temizlik ve bakımından şikayet eden vatandaşlara ’hizmet’ sözü veren Yücel Yılmaz, "Yapacak bir şeyi olmayanlar mazeret üretir. Biz mazeret üretmeyecek, çaresizlik siyaseti yapmayacağız. Erdek’e hizmet yağdıracağız. Türkiye’nin ilk turizm bölgelerinden birisi olan Erdek eski ihtişamlı günlerine geri dönecek. Size söz veriyorum; Cumhuriyet Şehri Erdek’i yalnız bırakmayacağız" dedi.

Yılmaz, “Çevre dostu belediyecilik”

Erdek’in Türkiye’nin ilk turizm bölgesi olduğunu kaydeden Yücel Yılmaz, "Buraya hizmet etmek bizim en temel görevlerimizden birisi. Bazı yerler sadece orada yaşayanları ilgilendirir. Erdek ise tüm Türkiye’yi ilgilendirir" dedi. Katılımcı belediyecilik anlayışı gereği bölgeyi ilgilendiren kararları Erdeklilerle birlikte alacaklarını, sosyal belediyecilik anlayışı ile de ihmal edilen, ihtiyaç sahibi olan Erdeklilerin her zaman yanlarında olacaklarını belirten Yücel Yılmaz, "Bunların yanı sıra bizim için kültürel belediyecilik, çevre dostu belediyecilik ve hizmet belediyeciliği kriterleri var. Çevre dostu belediyecilik ilkemiz gereği bırakın çevreyi kirletmeyi kirleten tüm unsurları yok ederken kültürel belediyecilik ilkemiz gereği de Erdek’in sosyal hayatını canlandıracak, insanımıza tercih edebilecekleri sosyal aktiviteler sunacak, Erdek’imize hizmet edeceğiz" dedi.

“Erdekliyim derken gurur duyun istiyoruz”

Erdekli gençlerin iş sahibi olmasını, turizmden gelir elde etmelerini istediklerini söyleyen Yücel Yılmaz, "İnsanımızın ’ben Erdekliyim’ derken gurur duymasını istiyoruz. Erdek bir Cumhuriyet Şehri. Biz buna öyle davranacak, öyle hareket edeceğiz. Erdek’te turizm öncelikli gelişme temel hedefimiz olacak. Ancak ufku ve hayali olmayanların sanayiden anladıkları da farklı. İstihdam bizim en önemli projelerimizden birisi ancak temiz sanayi ve turizm ise vazgeçilmezimiz" açıklamasında bulundu.

Yılmaz, “Hizmet üretecek sonuca gideceğiz”

Kimseyi ötekileştirmeden, herkese eşit hizmet götürme derdiyle çalışacaklarını söyleyen Yücel Yılmaz, "Tarafsız bir şekilde çalışacağımızın sözünü veriyoruz. Biz Erdek’i önemsiyoruz. Sizleri mahcup edecek herhangi bir davranışa girmeyecek aksine sizleri mutlu edecek hizmetleri yapmak için gece gündüz çalışacağız. Hizmet üreteceğiz, sonuca gideceğiz. Erdek’imizi Türkiye’nin en güzel tatil ve turizm bölgesi haline getireceğiz. Allah’ın izni sizlerin desteğiyle mevcut belediyelerimizin yanı sıra Erdek’i, Manyas’ı, Bandırma’yı, Ayvalık’ı Edremit’i de alacağız" dedi.

Yılmaz’ın seçim gezisine AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Cumhur İttifakı Erdek Belediye Başkan Adayı Turan Gün, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Türkan Buğra, AK Parti Erdek İlçe Başkanı Kemal Kayan ve MHP Erdek İlçe Başkanı Fatih Bağcı eşlik etti.