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Yücel Yılmaz, "Balıkesir’in bereketi Türkiye’ye yetecek"

Gündoğan Mahallesi’nde vatandaşlarla buluşan Cumhur ittifakının AK Partili Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Yücel Yılmaz, her yaşa uygun ihtiyaçları, beklentileri planladıklarını söyledi.

15 Şubat 2019 Cuma 19:00
Yücel Yılmaz, "Balıkesir’in bereketi Türkiye’ye yetecek"

Gündoğan Mahallesi’nde vatandaşlarla buluşan Cumhur ittifakının AK Partili Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Yücel Yılmaz, her yaşa uygun ihtiyaçları, beklentileri planladıklarını söyledi.Yılmaz, "Şehrimizin ekonomisini, istihdamını, suyundan tutun da yoluna kadar her şeyi ilçe başkanlarımızla beraber planlayarak yapacağız. Balıkesir’in bereketi Balıkesir’e değil Türkiye’ye yetecek" dedi.


Cumhur ittifakının AK Partili Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, Altıeylül Belediye Başkan Adayı Hasan Avcı, AK Parti Altıeylül İlçe Başkanı Ayhan Atahan, partililer, Gündoğan Mahallesi’nde Balıkesir Has Romanlar Federasyonu ve kahveleri ziyaret etti. Coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan Yücel Yılmaz ve Hasan Avcı, yapacakları hizmetler hakkında bilgiler verdi.


Balkan Yılmaz, “İlçe başkanlarının arkasındayız


Altıeylül Belediye Başkan Adayı Hasan Avcı’nın her zaman arkasında olacaklarını söyleyerek sözlerine başlayan Yücel Yılmaz, "Bu şehirde yaşıyoruz, bu şehirden doyuyoruz. Biz Balıkesir’in bütün ihtiyaçlarını biliyoruz. Bizler sizlerle birlikte Balıkesirliyiz diye hava atalım gurur duyalım. Bunların hepsini Cumhurbaşkanımızı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde Allah’ın izniyle yapacağız. Her yaşa uygun ihtiyaçları, beklentileri planladık. Şehrimizin ekonomisini, istihdamını, suyundan tutun da yoluna kadar her şeyi ilçe başkanlarımızla beraber planlayarak yapacağız. Balıkesir’in bereketi Balıkesir’e değil Türkiye’ye yetecek. Organize sanayimiz büyüyor. Tarım ile ilgili bir çok projemiz var, şimdiye kadar yapılan çalışmaları bizler taçlandıracağız. Tarıma sadece devletten destek almayacaksınız, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığımızdan da destek alacaksınız" dedi.


Başkan Yılmaz,"MHP ile kaynaştık"


Türkiye’nin Cumhur ittifakı ile güzel bir birlikteliğin altına imza attığını dile getiren Yılmaz, "Söz konusu bağımsızlıksa, bayraksa, vatanın birliği, mutluluğuysa ve konu memleketse biz hep bir araya geliyor, ’Önce millet önce memleket’ diyoruz. MHP’li kardeşlerimizle çok güzel kaynaştık teşkilatlarımız bir arada çalışıyor. Sizlerden ricamız meseleleri iyi düşünmeniz ve çevrenizdeki yakın eş ve dostlarınıza iyi anlatmanız. Yanlışlarımız olabilir, hatalarımız da olabilir ama niyetimiz halis, bu memleketi kalkındırmak için çalışacağız. Memleket işi gönül işi. Biz sizin yüzünüzü kara çıkartmayacağız" dedi. Yılmaz, vatandaşları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 17 Şubat saat 15.00’da Kuvayi Milliye Meydanı’nda yapacağı halk buluşmasına davet etti.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 19:00
  1. doğa

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