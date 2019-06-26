0553 313 94 23

Yücel Seçkiner son yolculuğuna uğurlandı

- Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınan cenaze namazına Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da katıldı

26 Haziran 2019 Çarşamba 15:10
Yücel Seçkiner son yolculuğuna uğurlandı


ANKARA (AA) - Eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Yücel Seçkiner'in cenazesi, Ankara'da toprağa verildi.

83 yaşında hayatını kaybeden Seçkiner için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde askeri tören düzenlendi.

Öğle vakti kılınan cenaze namazına, Seçkiner'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eski bakanlardan Osman Aşkın Bak, Murat Başesgioğlu, Hikmet Sami Türk, askeri yetkililer ve bazı sporcular katıldı.

Cenaze namazının ardından Seçkiner'in Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omzunda top arabasına alındı. Top arabası, arkasındaki kortej eşliğinde cami avlusundan ayrıldı.

Tören sonrası Seçkiner'in cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'ndaki şehitliğe defnedildi.

Jandarma Subay ve Astsubay Okulları'nda öğretim görevlisi ve Öğretim Kurul Başkanı olarak çalışan Seçkiner, sonrasında Jandarma Genel Komutanlığı Harekat Şube Müdürlüğü ve Milli Savunma Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü'ne getirildi.

19, 20 ve 21. dönem Ankara milletvekili olan Seçkiner, TBMM İdare Amirliği ve Meclis Başkan Vekilliği'nin yanı sıra 55. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nde Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 15:10
  1. cenaze
  2. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu
  3. Mehmet Muharrem Kasapoğlu
  4. Yücel Seçkiner

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Doç. Dr. Burcu Kalkan Oğuztürk’ün davasında ara karar çıktı
    1. Doç. Dr. Burcu Kalkan Oğuztürk’ün..
    2. Başkan Dutlulu, asfalt sözünü tutuyor
    3. Muhsin Yazıcıoğlu’nun doğup büyüdüğü..
    4. Yozgat’ta 14 bin litre kaçak akaryakıt..
    5. Kaymakamın öldürülen oğlunun cenazesi..
    6. Mumya sandılar! Ayının mağaraya..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Japonya ve..
    8. Libya'da başkentin güneyindeki..
    9. Akar-Esper görüşmesinde, Türkiye ve..
    10. Türkiye’nin ilk kalp naklini..
    11. Şanlıurfa kavruluyor
    12. Dr. Osman Demir: "Uyuşturucu..
    13. Mustafa Destici'den seçim sonrası..
    14. Hadımköy’deki fabrika yangını havadan..
    15. Su kuyusuna giren yılan itfaiye..
    16. Gazze ABD’nin ’Yüzyılın Anlaşması’..
    17. TBMM Komisyonundan Çankaya barınağına..
    18. Nevşehir Belediyesi atık su arıtma..
    19. (Özel) Tamamen doğal peynir, iki..
    20. Bomba iddia! “Gül ve Babacan, ünlü..
    21. Küçük Mertcan ve kardeşinin hayali..
    22. Günaydın: “Sünnet çok ciddi bir..
    23. Nevşehir Belediyespor’un yeni hocası..
    24. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD..
    25. Sahil güvenlikten hayat kurtaran..
    26. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank..
    27. Çaycuma Kent Konseyi Başkanı Dereli..
    28. Enerji veren besinler nelerdir?
    29. İtalyan yüzücüler Erzurum'da kampta
    30. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu;..
    MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
    MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!

    Günün Karikatürü

    26 Haziran 2019
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler