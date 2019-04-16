Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz: Bugüne kadar hesaplarımız tuttu

Abalı Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, Boluspor beraberliğinin ardından yaşanan puan kaybına değinerek, "Zaman zaman ufak tefek puan kayıplarında alttan gelen rakiplerimizin doğal olarak iştahı kabarıyor. Ama bugüne kadar bizim puan hesaplarımız tuttu açıkçası. Son 5 maçta da tutacağına inanıyorum" dedi.

1. Lig'de 59 puanla ikinci sırada yer alan Abalı Denizlispor, sezon bitimine 5 hafta kala Süper Lig yolunda adım adım ilerliyor. Geçtiğimiz hafta sonu oynanan Boluspor karşılaşmasında 2 puan kaybedip liderliği Gençlerbirliği'ne kaptıran yeşil-siyahlı ekip, ligin 30. haftasında deplasmanda oynanacağı Giresunspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor.

Antrenman öncesi karşılaşma ve ligdeki durumlarına ilişkin açıklamalarda bulunan İldiz, sezonun bitimine 5 hafta kaldığını hatırlattı. Ligde bugüne kadar yaptıkları tüm puan hesaplarının tuttuğuna işaret eden İldiz, "Ligde 3. sıradaki takım ile bizim aramızda 5 puan fark var. Buna göre de bütün hesaplarımızı yapıyoruz. Bu da 1 buçuk maç yapıyor. Bu avantajımızı koruyarak bu 5 maça en azından bu şekilde devam etmek istiyoruz. Bu nedenle maçları kazanmak zorundasınız, yani kaybetmemek durumundasınız. Zaman zaman ufak tefek puan kayıplarında alttan gelen rakiplerimizin doğal olarak iştahı kabarıyor. Hem de bizim kendi çevremiz 'aman ne oluyor bir şey mi var' diyor ama bugüne kadar bizim puan hesaplarımız tuttu açıkçası. Son 5 maçta da tutacağına inanıyorum" diye konuştu.

"Zaman zaman ufak tefek iniş çıkışlar olabilir"

İldiz, bir gazetecinin 'Aissati ve Mehmet Akyüz ile ilgili performans düşüklüğü olduğu yönünde eleştiriler var, neler söyleyeceksiniz' sorusuna, "Söylediğiniz arkadaşların maç sayılarına bakarsınız, bu arkadaşlarımıza gerçekten çok fazla yük bindi. Bunu da kabul etmek lazım. Bu nedenle bizim belli bir kadromuz var, özellikle de 2. ve 3. bölgede çok fazla rotasyonlar yapamadık. Tabi ki bu arkadaşlarımıza çok fazla yük bindi. Bu nedenle de zaman zaman ufak tefek iniş çıkışlar olabilir, bu da gayet normal" cevabını verdi.